Dit zijn de lekkerste diepvriesmargherita's

Uitslag geteste pizza's: 1. Dr. Oetker La Margherita Classica (7,5) - 100 g: euro 0,81

2. Albert Heijn Steenovenpizza Margherita (6,3) - 100 g: euro 0,29

3. Aldi Mama Mancini Margherita vloergebakken steenovenpizza (6) - 100 g: euro 0,29

4. Schär Bontà d'Italia Pizza Margherita Glutenvrij en lactosevrij (5,8) - 100 g: euro 1,23

5. Your Organic Nature Pizza Margherita op houtvuur gebakken (vers) (5) - 100 g: euro 1,45

6. Dr. Oetker la Margherita con basilico (4,7) - 100 g: euro 0,88

7. Lidl Trattoria Alfredo Deliziosa Margherita (4,5) - 100 g: euro 0,29

8. Your Organic Nature Margherita in houtoven gebakken (diepvries) (1,6) - 100 g: euro 1,03

9. Vomar Markant Pizza Margherita Extra Voordelig (1,2) - 100 g: euro 0,56

'Ik heb hem gewaardeerd ten opzichte van de andere diepvriespizza's en niet van de pizza's die wij maken', verklaart Arne Oldenhave. 'En dat hij het meest op een pizza lijkt, is toch een compliment.' Oldenhave is pizzabakker geweest in Restaurant Oost in Amsterdam. Op een Koningsdag bakt hij met zijn compagnon honderden pizza's. Een kwestie van erfelijke belasting, want Metz had een huiskamerrestaurant in Amsterdam-West met pizzaoven en een cateringbedrijf dat ze nu voortzet vanuit een voormalig fabriekspand aan de Zaan.



Daar staan in de keuken vijf kleine rode Ferrari-pizzaoventjes op rij voor de pizza Margherita-test. Ter vergelijking gaat van elke pizza de ene helft in de Ferrari, de andere helft in de heteluchtoven. De Margherita is de meest basale pizza en daarom geknipt om te proeven wat er bij de gangbare diepvriespizza's uit de supermarkten nu werkelijk deugt aan bodem, saus en kaas.