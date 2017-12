Directeur Vegetarische Slager: 'Plantaardige biefstuk binnenkort op de markt en net zo goed als dierlijke'

Niet ingewikkeld

Ik denk dat we het proces ooit zo kunnen sturen dat je precies de biefstuk kunt krijgen die je wilt. Zelfs beter dan we nu hebben Jaap Korteweg

Dat is nog maar het begin, zegt Korteweg. 'Ik denk dat we het proces ooit zo kunnen sturen dat je precies de biefstuk kunt krijgen die je wilt. Zelfs beter dan we nu hebben.' De techniek is volgens hem geen probleem. 'We hebben toch ook een iphone? Veel ingewikkelder kan vlees niet zijn.'



De Vegetarische Slager kwam dit jaar in het nieuws omdat het bedrijf doelwit werd van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) die bezwaar maakte tegen 'vleesnamen' voor plantaardige producten zoals Kipstuckjes, gerookte Speckjes en Gehacktbal. Die zaak liep met een sisser af, volgens de NVWA was er sprake van een misverstand.