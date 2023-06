Deze sancerre vraagt de aandacht, zelfs na een gedachteloze slok

Sancerre, het is een naam die klinkt als een klok. Voor wijnliefhebbers tenminste. Het dorp van die naam ligt fraai te wezen op een kalkstenen heuvel boven de rivier de Loire, uitzicht rondom, en in de omgeving arbeiden wijnboeren in met sauvignon blanc- en pinot noirdruiven beplante gaarden, terwijl andere agrariërs geiten houden om van de melk kaasjes te maken die vanwege hun vorm ‘keutels’ heten: de Crottins de Chavignol.

Onlangs proefde ik de verse sancerre blanc van Bernard Fleuriet en bedacht hoeveel verschil er is tussen de diverse sauvignon blancs van de wereld. De rinkelend geurende van Nieuw-Zeeland, de heerlijk kattepisserige van de Touraine, de rijke uit Zuid-Afrika. Maar die van Sancerre en buurdorp Pouilly (van de pouilly-fumé) zijn de overtreffende trap. Eleganter, verfijnder, minder hupsakee. Deze van Bernard Fleuriet en zijn twee zonen onderstreept dat. Het is wijn die je zelfs na een gedachteloze slok doet opveren, die de aandacht vraagt. Fluistert door na het inslikken, over vuursteen en witte perzik en krijt. En wordt niet voor niks geïmporteerd door Vinoblesse, importeur van uitsluitend biologische wijnen.

Sancerre blanc, Bernard Fleuriet Beeld RV