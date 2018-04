Deze Nederlandse watergezant bracht Obama aan het polderdenken

Hij is een weekje in Nederland, al moest hij tussendoor nog wel even op en neer naar Londen. De drie weken ervoor voerden hem naar Lima, Vancouver, Washington DC, Brasilia, New York en San Francisco. Komend weekend vliegt hij naar Buenos Aires. Azië, Midden-Oosten en Afrika staan ook op de agenda. 'Water', zegt Henk Ovink, 'is over de hele wereld een enorme opgave.'



Ovink (50), ingenieur, oud-topambtenaar ruimtelijke ordening, is Nederlands eerste internationale watergezant.