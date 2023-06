Deze beaujolais (8,5) smaakt intens sappig, soepel en zomers optimistisch

Ze doen het anders, in de Beaujolais. Anders dan de meeste makers van rode wijn. Die maken de druiven stuk zodra ze het gistingsvat in gaan, zodat de kleur en de tannine uit de schilletjes in het sap van het kleurloze vruchtvlees trekken. Beaujolaisboeren stoppen hele, gave trossen in de tank en sluiten hem af. De druiven fermenteren dan onder druk van koolzuurgas een beetje van binnen. Na een paar dagen maken de boeren ze alsnog kapot, maar dan is het wondertje al geschied: er is extra fruitigheid en paarse kleur in de wijn gekomen. De gamaydruif leent zich er heel goed voor.

En zo kom ik bij de beaujolais-villages van Dominique Piron, waarlijk niet de minste maker van de streek. Hoe smaakt zijn wijn? Intens sappig, soepel, met daarbovenop het kenmerkende beaujolaisaroma van viooltjes, rode biet, donkere kersen en frambozen. Maar zo’n omschrijving schiet altijd tekort. Beaujolais is zijn eigen referentie, beaujolais is beaujolais. De wijn van de betere bistro, van het gulle Franse leven, van ongekunsteldheid en zomers optimisme. Filips de Stoute van Bourgondië verbood de gamaydruif in de 15de eeuw. Malle man.

Beaujolais-Villages 2020, Dominique Piron

Winkels aangesloten bij Wijnkring.nl, € 14,95

Prijs/kwaliteit 8,5