De Volkskrant test voorgeproduceerde paddestoelenbouillon: niet te drinken en nauwelijks paddestoelen

Of we de nieuwe paddestoelenbouillon wilden proeven, vroeg een standwerker van het Chinese bedrijf Totole tijdens de Horecava en hij gaf een fikse bus met bouillonkorreltjes mee. Uiteraard willen we dat. Paddestoelenbouillon is wel iets voor fijnproevers en een welkome smaakmaker van vooral vegetarische gerechten. En van een firma die zich 'gelukkige vrouw' noemt (taitaile in het Mandarijn), hebben we natuurlijk hoge verwachtingen. Dus schakelen we een panel in voor een blinde proeverij, met Volkskeukenauteur Loethe Olthuis, paddestoelenspecialist Peter Oei en kookschrijver Alexander Bakker.