De Volkskeuken: zwammenshoarma (vegetarisch)

Oesterzwammen-shoarma Beeld Tallina van den Hoed

In een perfecte wereld waren er geen dieren nodig om vlees te eten, was het ook niet slecht voor het milieu, en konden we zoveel streetfood en fastfood eten als we wilden zonder dat we er ooit dik van werden. Dan was het niet onverstandig om na een avond stappen nog even een broodje shoarma te gaan halen.

Helaas! Ik werd vanmorgen niet wakker in Utopia, maar gewoon in mijn eigen polderstad. Waar het leven goed is hoor, u hoort mij niet mopperen. Ik had ondertussen wel echt trek in een broodje shoarma, en besloot dat dan maar zelf te maken. Van oesterzwammen: die hebben de bite van vlees, maar zijn gewoon groenten. Met zelfgemixte kruiden kunt u ook nog bepalen hoeveel zout u gebruikt.

Let op uw maat theelepel: in recepten gebruiken we standaard 5 milliliter als inhoudsmaat van een theelepel. Dat is bijna twee keer zoveel als de theelepel die u over het algemeen gebruikt om de suiker mee door de thee te roeren. Gebruik dus een officieel maatje (te koop bij een huishoud- of kookwinkel) of neem een wat groter lepeltje.

Ingrediënten Voor de kruidenmix:

2 theel. maizena

1 theel. chiliflakes

1 theel. kaneel

1 ½ theel. knoflookpoeder

3 theel. komijnpoeder

2 theel. korianderzaadjes, gemalen

3 theel. paprikapoeder

1 theel. koenjit

1 theel. gedroogde oregano

1 theel. zwarte peper

1 theel. fijn zout

4 eetl. olie Voor het broodje shoarma:

1 grote ui

1 rode puntpaprika

300 g oesterzwammen

4 grote pitabroodjes

3 eetl. mayonaise

2 eetl. volle yoghurt

4 takjes peterselie

peper uit de molen

1 teentje knoflook

4 grote bladeren romainesla, in reepjes gesneden

Verwarm de oven voor op 200 graden. Bekleed een braadslede met bakpapier. Meng de maizena met alle kruiden en specerijen goed door elkaar. Roer er 4 eetlepels olie doorheen. Snijd vervolgens de ui en de puntpaprika in halve ringen en scheur de oesterzwammen in reepjes. Roer deze groenten goed door het kruidenpapje, tot alles bedekt is. Verspreid dit over de braadslede en bak het in 20 minuten bruin en knapperig. Schud halverwege om.

Bak de laatste 5 minuten de pitabroodjes mee op het ovenrooster.

Maak het knoflooksausje: meng de yoghurt met de mayonaise, de gehakte peterselie, wat peper en een teentje knoflook uit de pers.

Snijd de broodjes open, doe in elk broodje wat sla, schep de zwammenshoarma erin en lepel de knoflooksaus erop.

Wilt u het gerecht helemaal vegan? Vervang de mayonaise en de yoghurt door een plantaardige versie.