De Volkskeuken: zomerwortels met nectarine (vegetarisch)

Gebakken wortels met nectarine en ricotta. Beeld Sake Slootweg

Omdat ik graag kook, komen bekenden regelmatig met de vreemdste kooklectuur aanzetten. Deel 5 en 6 van Menü: Die schönsten Rezepte der Welt uit 1972, gebundelde lezersbrieven aan culinaire allesweter Johannes van Dam – ‘Meneer van Dam, mag je eigenlijk in kookboeken schrijven?’ – of uitgaven van het Duitse tijdschrift Hofcafé & Landhausküche.

Lange tijd vond ik dit leuk, maar sinds ik erachter kwam dat ik al een hele boekenplank vol Wannée-achtige huishoudschoolboeken heb waar nagenoeg identieke recepten in staan, ben ik wat kieskeuriger geworden.

Vorige week kreeg ik weer een stapel oude kooktijdschriften aangeboden, de Tip uit de jaren tachtig. Die kon ik toch moeilijk weerstaan, want wat was er te koken in mijn geboortedecennium?

De gekonfijte kersjes en karbonades in kerriesaus blinken me tegemoet. ‘Keukens op het noorden hebben extra kleur nodig!’ en wie voor 1.299 gulden een combimagnetron wil kopen, kan een coupon insturen voor een brochure.

Als ik denk aan recepten uit de jaren tachtig, dan denk ik direct aan dingen met ananas uit blik. En toch verwonder ik me over de daadwerkelijke hoeveelheid hartige gerechten met fruit die ik tegenkom: sinaasappelkip, gehaktballen met perzik en bliktonijn met aardbeien. Het was dus echt zo.

’s Avonds blijk ik van een verlept bosje penen en een mandje nectarines af te moeten. Ik besluit het maar gewoon te proberen. Ik maak gebakken stukjes wortel en nectarine met tijm en ricotta. Maar mijn bord is leeg voor ik er erg in heb.

Ingrediënten 450 g bospeen (gewicht na schillen)

1 sjalot, gesnipperd

30 g ghee of boter

2 nectarines, ontpit, ongeschild en in partjes

blaadjes van een takje tijm (+ extra voor garnering)

snufje gedroogde Aleppo-pepervlokken

sap van ½ citroen

100 g ricotta

Schil de bospeen en snijd in staafjes van 5 centimeter lang. Snijd dikkere wortelstukken extra in de lengte doormidden. Stoom ze in enkele minuten beetgaar in een stoommandje of in een bodempje water in een afgesloten pan.

Fruit de sjalot glazig in de ghee. Voeg de wortelstaafjes toe en laat zo’n 5 minuten bakken op middelhoog vuur, tot de wortels beginnen te kleuren. Voeg de nectarinepartjes toe en bak enkele minuten mee. Breng op smaak met zout, tijm en de pepervlokken. Draai het vuur laag, voeg de citroensap toe en laat nog een minuutje garen.

Schep de groente en het fruit in een schaal. Schep er een grote lepel ricotta bovenop. Garneer met extra blaadjes tijm en wat pepervlokken.