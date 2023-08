De Volkskeuken: zoetzure gehaktballetjes

Gehaktballetjes met tomaat en yoghurt. Beeld Onno Kleyn

Het is simpel: hoe duurder een restaurant, hoe minder je krijgt. Mij komt dat wel uit, maar er zijn ook veel mensen die hun waardering voor een eetgelegenheid deels laten afhangen van de verstrekte kwantiteit. Het is een pijler onder het succes van de buurtchinees bijvoorbeeld. En onder dat van de Turkse restaurants in Berlijn. Daar was ik in april een paar dagen. Prettige stad, ruim, weinig gestresst. We sliepen in de wijk Kreuzberg, een stukje Istanbul waar het culinaire ideaal vlees was, en dan vooral veel. Döner alom, van lam en van kip, kebabs, koteletten, riante borden vol. Ik at een kebab van lamsgehakt waarvan het vlees na grillen gewikkeld was in platbrood, daarna in stukken gesneden en overdekt met tomatensaus en yoghurt. Een klassiekertje in de Turkse keuken. De helft kon ik ervan op, daarna was het klaar. En dan te bedenken dat restaurant Hasir Ocakbaşı tevens voor- en nagerechten op de menukaart had.

Ik zou het nooit verzonnen hebben, tomaat en yoghurt bij elkaar. Ze zijn allebei zoetzuur (aan naturel yoghurt voegen de fabrikanten na het fermenteren weer zoete melksuiker toe, lees het etiket maar), dus waarom zou je? Maar het werkt, ze hebben allebei een andere smaak die prettig contrasteert met het vlees, en de glijerigheid doet het er even puik bij. Tijd dus om zelf balletjes te maken, in een verteerbare hoeveelheid. Met tomaat, met yoghurt. Disclaimer: mijn kruiding is allesbehalve Turks.

Ingrediënten 500 g lams- of rundergehakt 2 theel. komijnpoeder 2 theel. korianderpoeder 2 theel. milde chilivlokken 2 tenen knoflook, geplet en gehakt 30 g paneermeel 4 eetl. olijfolie 1 blik gepelde tomaten 200 g yoghurt

Meng het gehakt met de komijn, koriander, chili, paneermeel, de helft van de knoflook en 1 theelepel zout. Nee, geen ei erdoor. Kneed net genoeg door om het mengsel samenhang te geven en vorm er balletjes van, pingpongformaat. Braad ze aan in de olijfolie tot ze rondom een aardig kleurtje hebben.

Pureer de tomaten met de staafmixer en schenk ze bij de balletjes. Voeg de rest van de knoflook en een krap theelepeltje zout toe. Wie wil, doet er pittigheid door, sambal of cayenne. Dek af en laat rustig 10 minuten garen.

Lepel er voor het serveren de yoghurt bij, maar dan zo dat je niet alle tomatensaus afdekt natuurlijk. Goed brood is er lekker bij, maar frieten mogen ook. Wijnadvies: bier.