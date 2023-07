De Volkskeuken: zoete-aardappelkoekjes (vegetarisch)

Zoete aardappelkoek met kers en kaneelroom. Beeld Marie Louise Schipper

Na een eerste supermarktsafari vallen in Duitsland een aantal zaken op: de variaties zelfmaakpudding zijn toegenomen, er liggen nog altijd drieslokkenflesjes Gorbatschow-wodka bij de kassa en voor een doosje eenvoudige paracetamol moet je nog steeds bij de apotheker zijn.

Ook als het kwik tot boven de 25 graden is gestegen, zijn onze oosterburen aan het bakken en braden, als je de kooktijdschriften mag geloven. In de zomernummers speelt de kers een hoofdrol. Een beetje Duitse hobbykok maakt alle zoete dromen waar en draait zijn hand niet om voor een chocoladekersrol met slagroom of een charlotte (plakken kunstig gevouwen biscuitgebak) met kersenkwarkvulling. Dit is hét sieraad voor de koffietafel, aldus de kop in Meine gute Landküche. Inderdaad, deze creatie lijkt op een eersteklas bruidstaart. Het recept beslaat meer dan een pagina.

Televisiekok Alfred Fahr leverde een bijdrage voor het blad Mein Buffet. Hij experimenteerde er lustig op los. Of de gemiddelde Duitse hobbykok zich aan zijn Süsskartoffeltaler mit Kirschen gaat wagen, vraag ik me af. Deze zoete-aardappelkoeken met kersen en Schmand, een Duitse zureroomvariant, zien er bewerkelijk uit. Fahr gebruikt geklaarde boter om in te bakken. Ik niet. Mijn uitgeklede versie leverde desondanks een smakelijk nagerecht op. Laten we het zo zeggen: zijn badpak heb ik in mijn keuken omgetoverd tot een bikini.

De roze peperbes, mooi mild van smaak, is trouwens een lekkere toevoeging die ook in andere zomerse gerechten zijn weg zal vinden. Strooi hem ook eens over hummus.

Ingrediënten 1 grote zoete aardappel, geschild en in stukken

klont roomboter

1 eigeeltje

snuf nootmuskaat

snuf kruidnagelpoeder

1 eetl. bloem

olie of boter

125 ml zure room (of de Duitse Schmand)

snuf kaneel

merg van een ¼ vanillestokje|

roze peperbes naar smaak

100 g kersen, ontpit

muntblaadjes ter garnering

Kook de zoete aardappel in ongeveer 15 minuten gaar. Laat uitdampen. Stamp tot een puree onder toevoeging van een klont roomboter en een eigeeltje. Breng op smaak met peper, zout, een snuf nootmuskaat en kruidnagelpoeder. Voeg zo veel bloem toe dat u er makkelijk koeken van kunt kneden (formaat hamburgertje). Bak ze in een koekenpan in de boter of olie aan beide zijden goudbruin.

Meng in de tussentijd de room met het kaneelpoeder en de vanille. Er kan suiker of honing doorheen, maar ik vond dat niet nodig. Verkruimel de roze peperbes over de room. Dien de koeken warm op, serveer er schepjes room bij en drapeer de kersen erbovenop. Garneer met muntblaadjes.