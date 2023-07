De Volkskeuken: zelfgemaakt sorbetijs (veganistisch)

Het is zomer, en dus willen we ijs. Waterijs, roomijs, chocolade-ijs, tubs met allerlei karamel-chocolade en koekjes-swirls erdoorheen, schepijs bij de salon. Best prijzig allemaal, en niet zo goed voor de lijn. Kan dat niet anders?

Natuurlijk! riep Instagram seconden later tegen me, en liet me een filmpje zien van waarop een fancy ijsmachine zijn kunsten toont. ‘Wat een mooie!’, dacht ik, maar hij bleek duur, en overal uitverkocht.

Gelukkig kun je ook zonder zo’n dure ijsmachine zelf ijs maken. Het enige dat je nodig hebt, is een goede vriezer, liefst met drie sterren. Of een andere, goedkopere ijsmachine.

De truc van zelf ijs maken is dat je moet zorgen dat je mengsel bevriest, maar niet te snel: dan haken de ijskristallen in elkaar en wordt het ijs heel hard. Die fancy machine zorgt er trouwens voor dat reeds ingehaakte ijskristallen weer losgedraaid worden.

U kunt vruchtenijs maken met alle soorten fruit. Perzik-aardbei is lekker, watermeloen-appel-munt ook, of peren-citroen.

Mango-aardbei sorbetijs Beeld Tallina van den Hoed

Ingrediënten 50 g citroensap (±1 citroen)

300 g mangovruchtvlees

75 g ontkroonde aardbeien

75 ml ahornsiroop (of ander vloeibaar zoet spul)

Controleer of uw ijsmachine klaar is voor gebruik. Heeft u er een met een losse bak, dan moet die bak al minstens 8 uur in de vriezer liggen. U mag niets horen klotsen: dan is de bak nog niet bevroren genoeg.

Pureer alle ingrediënten zorgvuldig met de staafmixer. Zet de ijsmachine aan en giet dan uw gepureerde fruit in de ijsmachine. Meestal is het na een minuut of 40 heerlijk sorbetijs.

Geen ijsmachine? Zet een ruime glazen of stenen ovenschaal in de diepvriezer, zodat die alvast kan afkoelen. Giet het gepureerde fruit in de ovenschaal. Zet die weer in de vriezer. Roer het mengsel elk half uur om. Na ongeveer 2 uur is het bevroren: roer het nog één keer echt goed door, laat het nog even opvriezen.

Heeft u zo’n instagramwaardige machine? Pureer dan alles, doe het mengsel in het desbetreffende bakje en vries dat in. De volgende dag kunt u het met de machine omtoveren tot smeuïg sorbetijs.

Voor zelfgemaakt ijs geldt: meteen opeten. Krijgt u het niet op? Het is, mits goed afgedekt, nog drie weken houdbaar in de vriezer.