De Volkskeuken: yoghurttaart met bessen

Yoghurttaartje met bessen. Beeld Marie Louise Schipper

Ineens waren ze er, in talloze variaties. Kijk maar in het koelvak van een grote supermarkt. Zuivel met extra proteïne. Eiwit dus. De verpakking heeft een serieus donkere vormgeving, de hoeveelheid proteïne staat erop aangegeven: tot wel 26 gram gram. Ter vergelijking: gewone yoghurt bevat gemiddeld 6 gram eiwit. Die hippe producten bevatten nauwelijks vet en het suikergehalte is doorgaans laag.

Zowel plantaardige als dierlijke producten bevatten eiwit: vlees, vis, kip, eieren, zuivel, soja, peulvruchten, noten en pinda’s. Heb je die verrijkte proteïneproducten nodig? Nee, deze zuivel is in de markt gezet voor de sporter die zijn spiermassa wil ontwikkelen en extra eiwit neemt om die zwaarbevochten rijkdom in stand te houden.

Doorgaans krijg je voldoende eiwit binnen als je gezond eet. De gewone consument lijkt echter ook gek te zijn op deze nieuwe producten. Eerst lever je een bijdrage aan de spieren door die zuivel naar binnen te lepelen. Dat sporten komt later wel.

Ironisch genoeg is een voedingspatroon met veel proteïne bedoeld om aan te sterken na een zwaar ziekbed of om uitgehongerde oorlogsslachtoffers weer op de been te krijgen. Eiwitten zijn onmisbaar, ze zijn voedings- en bouwstof tegelijkertijd, ze verzadigen erg goed. Een afslankdieet met weinig eiwit is dan ook moeilijk vol te houden.

Het yoghurttaartje dat ik heb gemaakt, bevat vier basisingrediënten: yoghurt, eieren, suiker en maïzena. Met fruit en room ter garnering heb je een redelijke taart in handen. Een puntje voldoet als stevig ontbijt. Gebruik meer suiker als u van zoet houdt.

Ingrediënten 375 g yoghurt (Griekse, 10 % vet)

4 eieren

40 g suiker

50 g maïzena



eventueel

rasp van een ½ biologische citroen

2 eetl. mascarpone

ter garnering: aalbessen, blauwe bessen

Neem een mengkom en stort de yoghurt erin. Voeg de eieren toe en mix tot een glad geheel. Doe dan de suiker erbij en mix nog even goed door. Meng de maïzena met het yoghurtmengsel en doe eventueel de citroenrasp erbij.

Neem een stuk bakpapier en bevochtig het, dan laat het zich makkelijk vouwen. Neem een bakvorm (met een diameter van 18 centimeter) en bekleed die met het bakpapier. Stort het beslag erin. Verwarm de (hetelucht)oven op 180 graden en bak gedurende drie kwartier tot een uur. Laat even afkoelen en zet minstens twee uur in de koelkast. Een lauwe taart smaakt te veel naar ei.

Voeg eventueel een paar druppels citroensap aan de mascarpone toe. Bestrijk de cake met mascarpone. Garneer met de bessen en snijd vervolgens in punten.