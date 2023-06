De Volkskeuken: wittebonensalade met salieboter

Wittebonensalade met salieboter en gedroogde tomaat. Beeld Marie Louise Schipper

Ook al is het al 544 jaar geleden dat ze is geboren, nog dagelijks vergapen zich zo’n twintigduizend bezoekers aan het portret van Mona Lisa (1479-1542). Vandaag viert de Toscaanse haar verjaardag.

Er is veel onderzoek naar Lisa Gherardini gedaan, de dame die vermoedelijk model stond voor Leonardo da Vinci. Sommige wetenschappers denken dat zij wellicht een hij was. Freud zag in haar glimlach de – onderdrukte – verlangens die de schilder voor zijn moeder had.

De Japanse cardioloog Haruo Nakamura zei in 1976 dat hij, na onderzoek van diverse röntgenfoto’s uit het Louvre, ervan overtuigd was dat Mona Lisa leed aan een hoog cholesterolgehalte. Het bewijs vond hij in het gele plekje in haar linkerooghoek. Restaurateurs zagen in die plek louter oud vernis.

Zijn er aanwijzingen dat de culinaire klassiekers uit Florence cholesterolrijk zijn? Misschien hield Mona Lisa overmatig van lampredotto (broodje pens)? Of deed ze zich dagelijks te goed aan de schiacciata Fiorentina (een lekker luchtig cakeje). Aan de fagioli al fiasco, een traditioneel wittebonengerecht, kan het niet hebben gelegen, peulvruchten zijn juist cholesterolverlagend.

In fagioli al fiasco garen de bonen urenlang in een lege chiantifles (al fiasco betekent fles). De cannellinibonen die ervoor gebruikt worden zijn het zusje van de witte boon, nootachtig van smaak en een tikje groter. U kunt ze uiteraard in gedroogde vorm kopen, houd dan wel rekening met de weektijd en de kooktijd. Ik nam een snelle zijweg die weinig met het origineel van doen heeft, maar wel zeer smakelijk is.

Ingrediënten 7,5 g salieblad klont roomboter cannellini bonen (blikje, 310 g) 1 teen knoflook, zeer fijngehakt scheut olijfolie scheut citroensap chilivlokken naar smaak 100 g zongedroogde tomaten in olie, uitgelekt eventueel: een paar handjes rucola en chorizo naar smaak.

Snijd de salieblaadjes zeer fijn. Laat een klont roomboter smelten in een zware koekenpan. Voeg de salie toe en bak kort, even omscheppend. Laat even staan. Neem een kom, stort de bonen erin. Ik nam die van Bonduelle, die bevatten weinig vocht.

Maak van de knoflook, de olijfolie, het citroensap en de chilivlokken een fijne dressing. Schep door de bonen. Voeg dan het boter-saliemengsel toe en meng goed.

Leuk is om een serveerring te gebruiken. Pak een bord en leg de ring erop. Leg vervolgens de tomaatjes op de bodem. Voeg het bonenmengsel toe, duw goed aan. Misschien wil een vleesliefhebber er een paar stukjes chorizo bij. Bij deze salade past lekker brood en een stevige rucolasalade.