De Volkskeuken: vispakketjes met camembert, tomaat en sinaasappel

Vispakketjes met camembert, tomaat en sinaasappel Beeld Loethe Olthuis

Ik had er enorm naar uit gekeken. Goede vrienden kwamen eten. We hadden de tafel gedekt onder de perenboom, waar het nog onder de 30 graden was. Bijen zoemden in de jasmijn. De ijskoude witte wijn dampte. De kippen zaten verwachtingsvol onder tafel, de katten hadden zich om ons heen gedrapeerd en de tortelduiven waren strategisch in de boom geïnstalleerd. Er werd gegeten, gedronken, gepraat, gelachen en zelfs geknuffeld. Het eten was geslaagd, van de salade met komkommer uit eigen tuin en de verse kruidenboter tot en met de vispakketjes, de biokip met tijm, de schuimtaart met aardbeien en de chocolademousse (ik kon niet kiezen). Kortom, het werd een topavond die ik me nog lang zal herinneren.

Ik had de vispakketjes niet zomaar gemaakt. Het was een recept van mijn zus Merel, met wie ik ooit samen een traiteursbedrijfje heb opgezet. Precies twee jaar geleden is ze overleden. Merel was lekker praktisch en gebruikte iets meer culinaire shortcuts dan ik. Door haar ben ik kruidenzout als smaakmaker gaan waarderen. Zij gebruikte de klassieker Herbamare, maar ik ben fan van de Fairtrade zoutmixen: die met groene kruiden en vooral de peper-zeezoutmix met citrus en knoflook, die ik hier heb gebruikt.

Ingrediënten 300 g witvisfilet (MSC of ASC), in 2 gelijke stukken 1 handsinaasappel 1 eetl. (olijf)olie kruiden- of citruszout 100 g camembert, in plakken 6 kerstomaatjes, gehalveerd 1 eetl. gehakte bieslook of dille extra: aluminiumfolie, lage ovenschaal

Verwarm de oven voor op 180 graden (boven-/onderwarmte). Laat de vis op keukentemperatuur komen. Schil de sinaasappel, neem al het wit mee. Snijd uit het midden van de sinaasappel twee dikke plakken (eet de rest op). Snijd met een scherp mesje het vruchtvlees tussen de vliesjes uit. Vang het sap op.

Verdeel de aluminiumfolie in twee stukken, elk ruim twee keer zo groot als de visfilets. Vet de doffe kant in met olie. Bestrijk de visfilets rondom met een kwastje dun met sinaasappelsap, bestrooi ze met kruidenzout en leg ze in het midden van de vellen folie. Verdeel eerst de camembert over de vis en dan de sinaasappelstukjes, halve tomaatjes, bieslook of dille. Bestrooi licht met nog wat kruidenzout. Vouw de aluminiumfolie over de vispakketjes dicht. Leg de pakketjes in de ovenschaal en laat de vis in 20 minuten net gaar worden. Verdeel de pakketjes over de borden en vouw ze voorzichtig open. Geef er nieuwe aardappeltjes en een salade bij.