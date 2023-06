De Volkskeuken: venkelsoep met sinaasappelolie

Het recept van de dag van uw Volkskok. Vandaag: venkelsoep met sinaasappelolie, voorgerecht voor 4 personen

Venkelsoep met sinaasappelolie. Beeld Loethe Olthuis

Frankrijk was lange tijd synoniem aan goed eten. Maar tot mijn verbijstering waren er in de Franse Ardennen, waar ik laatst een weekje doorbracht, nauwelijks echte restaurants. Pizza of kebab, dat was de keuze. Zelf koken was geen optie, want in de ‘zitkeuken’ van ons huisje waren nauwelijks pannen of ander keukengerei te vinden. Wel kanten gordijntjes, beeldjes van schalkse herderinnetjes, stoffige korenschoven, gebreide overtrekjes, ‘oude’ schenkkannen en een keukentafel met plastic kerstkleed. Wie er langer dan een uur doorbracht, werd volslagen gek.

Op naar de stad dus. In ons geval Charleville-Mézières, met het prachtige Place Ducale, bomvol goede restaurantjes. Daar zaten er pijnboompitjes in de venkelsoep, maar eigenlijk vind ik zonnepitten lekkerder.

Ingrediënten 1 flinke bio-sinaasappel, afgespoeld en afgedroogd 50 ml goede olijfolie 4-5 venkelknollen (475-500 g schoongemaakt) 1 l groentebouillon 1 teen knoflook, gepeld 30 g zonnebloempitten, geroosterd 1 eetl. pastis, ouzo of andere anijsdrank extra: fijne rasp, zeef, staafmixer

Maak eerst de sinaasappelolie (kan een halve dag van te voren): rasp de schil van de sinaasappel, zorg dat er geen wit meekomt. Meng de sinaasappelrasp door de olijfolie en laat minstens 30 minuten afgedekt op kamertemperatuur staan. Pers de sinaasappel uit en bewaar het sap koel. Knip het ‘veertjes’-groen van de venkel fijn, houd apart. Snijd daarna de stronken en stengels van de venkelknollen en verwijder eventueel de taaie buitenste rokken. Doe de groentebouillon met de venkelafsnijdsels in een pan en breng zachtjes aan de kook. Laat 15 minuten sudderen met het deksel op de pan. Zeef boven een andere pan, laat even uitlekken en gooi de afsnijdsels in de groenbak.

Snijd de schoongemaakte venkelknollen in stukken. Doe ze met de knoflook in de bouillon en laat weer ca. 15 minuten zachtjes koken, tot de venkel goed zacht is. Rooster intussen de zonnebloemzaadjes in een koekenpan al roerend op laag vuur lichtbruin en laat ze afkoelen.

Pureer de gare venkel tot het een gladde soep is. Mocht die te dik zijn, voeg dan wat water toe. Roer de anijsdrank en het sinaasappelsap erdoor, laat nog een minuutje zachtjes koken en maak de soep op smaak af met zout. Roer de helft van het bewaarde venkelgroen erdoor.

Roer de sinaasappelolie goed door. Serveer de soep in kommen, druppel in elke kom wat sinaasappelolie en bestrooi met de rest van het venkelgroen en wat zonnebloemzaadjes. Geef de rest van de olie en zaadjes erbij.