De Volkskeuken: Vakantievruchtentaartjes

Vruchtentaartjes. Beeld Tallina van den Hoed

Het is vakantie en mijn kinderen zijn doordeweeks alleen thuis. Dat kan gerust, want ze zijn al groot, maar het leidt er wel toe dat ze alles opeten wat ze kunnen vinden, zich een versuffing gamen (afgewisseld met fanatiek sporten), vrienden bezoeken, ‘thriften’ in de tweedehandswinkels in de buurt en dus exorbitante ontbijten en veel taarten te maken.

Nu hoort u mij daar niet over klagen: er zijn absoluut ergere dingen die pubers kunnen doen als er geen toezicht is, maar het vergt wel wat flexibiliteit als het gaat om voorraadbeheer. Waar voorheen de appels niet waren aan te slepen, is nu het zachte fruit de hele tijd op, net als de courgettes, champignons en paprika’s. Gelukkig krijgen we daar gelukkige kinderen en heerlijke taarten voor terug. Zoals deze kleine vruchtengebakjes.

Ingrediënten 250 g bloem 125 g boter 75 g rietsuiker 1 ei Snuf zout Voor de pudding: 20 g custardpoeder 25 g rietsuiker 300 ml halfvolle melk 250 à 350 g zacht fruit 8 kleine taartvormpjes (tartelettes)

Meng bloem, boter, suiker, ei en zout en kneed het tot een deeg dat meer aan zichzelf plakt dan aan de kom. Dek af en laat het minstens een half uur rusten in de koelkast.

Verwarm de heteluchtoven voor op 180 graden. Vet de taartvormpjes in met wat boter of olie. Kneed het deeg nog een keer door, verdeel het in acht stukken en bekleed elk tartelettevormpje gelijkmatig met deeg. Prik met een vork wat gaatjes in elk taartvormpje en bak ze in 20 minuten goudbruin en gaar.

Maak in die tijd de vanillepudding. Meng het custardpoeder met de suiker. Meet 300 ml melk af. Haal daar 6 eetlepels melk uit en meng die door de custard en de suiker. Dat wordt nu mooi geel. Verhit de rest van de melk. Meng de gele custardmelk met de hete melk, breng aan de kook en laat heel zachtjes, al roerend nog 3 minuten pruttelen. Zet het vuur uit. Roer af en toe door om te voorkomen dat er een vel ontstaat.

Haal na 20 minuten de taartbodems uit de oven en laat ze bekoelen. Maak het zachte fruit dat u wilt gebruiken schoon en snijd het in gelijkmatige stukjes.

Haal de taartbodems voorzichtig uit hun vormpjes. Verdeel de pudding over de bodems en schik daar het fruit op. Zo al lekker, maar mocht u nou toevallig een lekkere dot vers geklopte slagroom hebben, dan kan dat er prima op.