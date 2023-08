De Volkskeuken: toverbonen

witte bonen in tomatensaus 'anders' Beeld Loethe Olthuis

Wat had ik afgelopen weekend te doen met de Nederlandse kampeerders! Ik wilde vandaag nog een simpel en snel kampeerrecept geven, maar vroeg me wel af of alle campings zo langzamerhand niet leeg zouden zijn. Gelukkig wordt het nu steeds warmer en droger. Dus voor de kampeer-diehards: lekker opwarmen in het zonnetje met een snel en simpel recept.

Misschien vindt u kant-en-klare witte bonen in tomatensaus te klef en te zoet. Klopt, maar ze zijn ook vetarm, eiwit- en vezelrijk. En bovendien simpel om te toveren tot een lekkere pittige hap met veel groenten. Bonen zijn echt ondergewaardeerd. Jammer. Peulvruchten zijn niet alleen gezond, maar ook een stuk voordeliger dan vlees en vis en met wat extra kruiden en groenten net zo lekker. Bonen in blik of pot zijn al klaar voor gebruik, en er zijn zo veel soorten. Probeer zwarte boontjes door de pasta, kikkererwten door de salade. Wil je proteïnen binnen krijgen? Eet zilvervliesrijst of bruin brood bij een bonengerecht en je hebt net zo veel eiwitten binnen als met een biefstuk.

In dit gerecht compenseert paprikapoeder het zoet en geeft het pit aan het gerecht. Gerookt paprikapoeder (pimentón) is tegenwoordig in elke supermarkt te krijgen en heeft een lekkere barbecue-smaak, maar met gewoon paprikapoeder kan het ook. En het geheime ingrediënt: zuur! Met wat azijn of citroensap pep je de smaak enorm op, zonder dat er veel zout bij hoeft. Overigens werkt dit ook bij andere gerechten, vooral bij stoofschotels en sauzen. Gewoon voorzichtig proberen.

Ingrediënten

2 eetl. olijfolie 1 ui, fijngesnipperd 1 teen knoflook, fijngehakt 3 puntpaprika’s, liefst groen, in stukjes 1 volle eetl. gerookt paprikapoeder 2 potten witte bonen in tomatensaus à netto 360 g (eventueel 1 theel. tijm- of oreganoblaadjes, vers of gedroogd) ca. 1 eetl. azijn of citroensap

Verhit de olijfolie in een flinke (braad)pan en bak ui en knoflook ca. 5 minuten op laag vuur, schep regelmatig om. Doe de paprikastukjes erbij en bak nog 8-10 minuten tot de paprika bijna zacht is. Voeg het paprikapoeder toe en schep even goed om.

Doe de bonen in tomatensaus erbij, spoel beide potten om met een scheutje water en doe dat ook in de pan. Voeg eventueel oregano of tijm toe. Laat de bonen zachtjes pruttelen tot ze goed heet zijn. Voeg nog wat water toe als je het mengsel te droog vindt. Maak de bonen tenslotte op smaak af met azijn, zout en peper. Eet met sla, (zilvervlies)rijst of (stok)brood.