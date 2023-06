De Volkskeuken: thuiskompasta

Pasta met pesto uit Sicilië met amandelen. Beeld Sake Slootweg

Terwijl ik dit schrijf, zit ik aan mijn laatste ontbijt in een Weens hotel. Zometeen vertrekt de trein naar Nederland. In de afgelopen twee weken reisde ik via Duitsland naar Ancona en monsterde ik daar aan op een veerboot naar Albanië. Via Montenegro, Zagreb en Wenen reisde ik weer terug. Alles per trein of in jakkerende lijnbussen langs steile Dalmatische hellingen.

Als kind woonde ik in Albanië. Ik wilde dezelfde bootoversteek, zoals ik die toen met mijn ouders maakte, nog eens overdoen. Wat valt er te zeggen over een rondje Adriatische zee in sneltreinvaart?

In het poppige kuuroord Baden-Baden hebben de taartjes namen als gateau de Toulouse en zijn ze gevuld met fantastisch luchtige banketbakkersroom. In de Italiaanse trein was de restauratiewagon een bende, iets dat de jongen achter de bar vooral probeerde te bezweren door steeds dio mio te roepen. Echte espresso had hij dan weer wel.

Op de boot naar Albanië was het eten, anders dan in mijn herinnering, heerlijk. In de buurt van de kombuis rook het steeds naar vers getrokken bouillon. Aan de boulevards van Tirana rook het juist fantastisch zoet. Overal stonden de jasmijnstruiken in bloei.

In een bijna leeg treintje boemelde ik in zeven uur op een enkelspoor van Split naar Zagreb, terwijl de conductrice steeds moederlijker koffie voor me in schonk. En nu zit ik dus aan een Weens ontbijtbuffet en kan ik, na twee weken reizen, geen hotelroerei meer zien.

Wat ik ga doen als ik thuiskom? Zelf iets koken natuurlijk. Iets simpels en smaakvols, zonder vlees. Deze pasta al pesto trapanese bijvoorbeeld. Officieel een pastagerecht uit Sicilië, maar voor mij vanavond een geruststellend bord thuiskompasta.

Ingrediënten 50 g amandelen

2 knoflookteentjes

20 g pecorino, geraspt + extra

20 g parmezaan, geraspt + extra

4 middelgrote tomaten, in partjes

handvol basilicumblaadjes

4 eetl. olijfolie

200 g spaghetti

Maal de amandelen fijn in de keukenmachine. Voeg dan de knoflookteentjes, pecorino, parmezaan, de partjes van 2 van de 4 tomaten en de basilicumblaadjes toe. Giet er al draaiende de olijfolie doorheen en eventueel nog wat extra als de pesto erg stevig is.

Kook de pasta in flink gezouten en ruim kokend water beetgaar. Kijk op de verpakking voor de kooktijd van uw pasta. Roer drie ruime eetlepels kookwater door de pesto. Giet de pasta af en doe met de pesto en de overgebleven tomatenpartjes in een grote kom. Meng goed. Verdeel over twee borden en bestrooi met extra kaas.