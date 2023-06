De Volkskeuken: snelle falafel

Sesamfalafel met wortelsla. Beeld Tallina van den Hoed

Falafel is volgens de overlevering uitgevonden door de Kopten in Egypte, lang, lang geleden, daarna geclaimd door de Israëli’s en daarna geadopteerd door het hele Midden-Oosten. Maar bij ons in Europa is het vooral bekend door snackbars die het serveren als makkelijk vega-fastfood.

Van origine gaan er gedroogde tuinbonen zijn, maar hier wordt het vooral gemaakt met gedroogde kikkererwten. Dat is meteen mijn bezwaar. Want als je zin hebt in zelfgemaakte falafel, moet je van elk zichzelf respecterend kookboek eerst 24 uur droge kikkererwten gaan weken. Dat is beter. Dat zal wel, maar daar heb ik nú niks aan. Gelukkig is er ook internet, waar er heel veel recepten zijn die wel de snelle blik-kikkererwten gebruiken. Dat moest ik natuurlijk testen voor u, en het is prima gelukt.

Ingrediënten Voor de falafel 1 blik kikkererwten, uitlekgewicht 265 g 4 tenen knoflook 75 g rode ui 20 g platte peterselie 2 theel. tahini (sesampasta) 1 theel. komijnpoeder 1 theel. korianderpoeder 0,5 - 1 theel. chilivlokken 1 theel. zout 3 eetl. kikkererwtenmeel of bloem 2 theel. bakpoeder 50 g sesamzaad Olie om te bakken Voor het slaatje 1 rode ui 3 takjes peterselie Sap van een citroen Olijfolie Zout, peper 1/2 theel. komijnzaadjes 200 g geraspte wortel Extra: keukenmachine

Laat de kikkererwten goed uitlekken en dep ze droog met keukenpapier. Hak de knoflook, de ui en de peterselie grof en puls het in de keukenmachine tot gelijke stukjes. Voeg de kikkererwten, de tahini, alle smaakmakers, het zout, meel en bakpoeder toe en hak het met de pulseerstand tot een grove, maar aan elkaar plakkende massa. Hak het niet te fijn, want dan valt de falafel tijdens het bakken uit elkaar.

Maak hier, met vochtige handen, 15 gelijkmatige balletjes van. Doe het sesamzaad in een bord en druk de balletjes hier voorzichtig in. Plet ze tot een soort kleine burgertjes en zorg dat ze helemaal gepaneerd zijn met de zaadjes.

Hak de ui in fijne reepjes, hak de peterselie fijn. Klop een dressing van het citroensap, de olie, zout, peper en de komijnzaadjes. Roer dit met de ui en de peterselie door de geraspte wortel.

Giet in een koekenpan een halve centimeter neutrale olie, zoals zonnebloemolie. Verhit het en bak in twee porties de falafels in 2,5 minuut aan elke kant gaar en bruin. Keer ze maar één keer, voorzichtig, met twee spatels, zodat ze niet breken. Laat ze uitlekken op keukenpapier.

Eet de falafels met de wortelsalade, een knoflooksausje en pita of Libanees platbrood.