De Volkskeuken: simpel omeletje

Omelet met paprika en aubergine Beeld Loethe Olthuis

Misschien zit u nu wel op de camping of in een huisje in Frankrijk. Hopelijk niet veel zuidelijker, tenzij u een temperatuur van 40 graden wel lekker vindt. Gewoon even wachten, over een paar jaar is het in Nederland net zo warm en kijken we weemoedig terug op die koele zomers met dertig graden. Ik geniet met volle teugen van het huidige kwakkelweer, maar ik kan me voorstellen dat het niet ideaal is als de regen zachtjes op het tentdak tikt…

Waar u ook vakantie houdt, in uitgebreid koken heeft u waarschijnlijk niet veel zin. Maar elke avond uit eten gaan, loopt aardig in de papieren. Dan is iets simpels, gezonds en snels zoals deze groenteomelet fijn. Je kunt hem zelfs op één pit maken (omelet klaar? Nog even de groenten doorwarmen). Vervang de Nederlandse kaas eventueel door plakjes camembert of verkruimelde blauwe kaas.

Ik halveer de schoongemaakte puntpaprika’s overdwars en snijd de helften dan in repen. De aubergine(s) snijd ik in de lengte in plakken en vervolgens in even lange repen. Verdeeld over de omelet verdeelt zien die groenterepen er feestelijk uit.

Ingrediënten

6 biologische eieren 5 eetl. olijfolie 1 grote of 1 kleine aubergine(s), in repen 2 rode puntpaprika’s, schoongemaakt, in repen 1 eetl. afgeriste tijmblaadjes 50 g zelf geraspte oude (bio-)kaas ca. ¼ bosje bieslook, in stukken geknipt

Klop de eieren met een eetlepel water, zout en versgemalen peper goed door elkaar in een grote kom. Verhit 3 eetlepels olie in een wok. Roerbak de aubergine- en paprikarepen met een snuf zout circa 8 minuten op matig tot hoog vuur tot ze zacht en (de aubergine!) gaar zijn. Schep er tegen het einde van de baktijd de tijmblaadjes door.

Verhit de rest van de olijfolie in de koekenpan. Klop het eimengsel nogmaals door en schenk het gelijkmatig in de pan. Laat even een halve minuut op hoog vuur bakken, zodat de onderkant van de omelet stevig wordt. Draai het vuur lager (laag) en laat de omelet bakken tot de bovenkant droog begint te worden. Bestrooi met de geraspte kaas. Verwarm de groenten zo nodig nog even en verdeel ze met de bieslook over de omelet. Eet direct en geef er knapperig brood en een groene salade bij.