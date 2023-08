De Volkskeuken: shoarmabroodjes met knolselderij (veganistisch)

Shoarmabroodje met knolselderij. Beeld Pay-Uun Hiu

Je doet het als plantaardig restaurant niet gauw goed. Jarenlang werd veganistisch eten weggezet in het smakeloze geitenwollensokkensegment, nu zijn vegan tentjes het domein van de te hippe havermelkelite. Het Parool beschreef vorige week hoe een vegan restaurant Tuindorp Oostzaan in Amsterdam-Noord verdeelt. Sinds 2021 zit café-restaurant-winkel Cometa in de voormalige kerk aan de Kometensingel. Ze verkopen er vintage meubels en gerechten als knolselderijshoarma en seitan stroganoff.

De oudere Tuindorpers worden daar niet gelukkig van. De Chinees en pizzeria, daar ze zijn aan gewend, dat is oké. Maar ja, die waren ook ooit nieuw. Het zal ook niet zozeer aan het eten liggen, en of dat wel of niet plantaardig is, maar aan de gentrificatie die in Noord oprukt. En duurzaam, verantwoord en vleesvrij eten is iets wat aan de ene kant van de modale inkomensgrens makkelijker gaat dan aan de andere. Nee, zeggen de Tuindorpers, ze zitten niet te wachten op een hippe tent. Ze drinken een bakkie bij elkaar. Geen punt, dan kun je net zo goed shoarmabroodjes met knolselderij eten.

Ingrediënten 1 knolselderij

scheut olie

2 eetl. balsamicoazijn

scheutje ahornsiroop of snufje suiker

blaadjes van paar takjes rozemarijn, fijngehakt

idem van paar takjes tijm

1 bol knoflook, niet gepeld

2 rode uien, in dunne halve ringen

1 komkommer

(soja)yoghurt

scheutje citroensap

½ bakje bruschetta-tomaatsalade (of tomatenketchup)

4 shoarmabroodjes

40 g rucola

Schil de knolselderij en snijd hem in dunne frieten (allumettes). Doe de frieten in een ruime ovenschaal en hussel de olie, balsamicoazijn, ahornsiroop, rozemarijn, tijm, zout en peper door. Doe de knoflookbol erbij.

Zet de ovenschaal 20 min. in de oven. Roer af en toe. Snijd de ui in halve ringen. Verhit een scheut olie in de koekenpan en bak daarin de ui. Laat die net zo lang als de selderijknol zachtjes bakken.

Maak intussen tzatziki: schil de komkommer, verwijder de zaadlijsten. Rasp de komkommer, doe in een zeef en knijp het vocht uit de komkommer. Roer er een paar eetlepels yoghurt door tot de gewenste dikte en voeg een scheutje citroensap toe.

Haal de ovenschaal uit de oven. Knijp met een knoflookpers twee teentjes knoflook (bewaar de rest in een glazen pot, gepofte knoflook is bijna overal lekker bij) uit boven de yoghurtkomkommersaus. Of roer de knoflook door wat (vegan) mayo. Breng op smaak met zout en peper. Roer een half bakje bruschetta-tomaatsalade of een paar eetlepels tomatenketchup door de uien.

Rooster de shoarmabroodjes volgens de gebruiksaanwijzing in de oven of doe ze in de broodrooster. Snijd ze open. Smeer een kant in met de tzatziki, de andere met het tomaten-uienmensel. Leg er een beetje rucola op en vervolgens een portie knolselderij. Net als bij broodjes vleesshoarma is eten zonder knoeien vrijwel onmogelijk.