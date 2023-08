De Volkskeuken: salade met tofu

Het gareel rammelt aan de deur, hoort u dat? Er wordt kaftpapier het huis binnengesleept, bij de schoenwinkel zijn de ‘gymgympjes’ in de aanbieding, er is reclame voor een herfstcollectie, uw geld is op en toen u uw werkkleding uit de kast haalde, zag het er best wel krap uit.

Mocht u nou in regio midden of zuid wonen: u zít al keihard in dat gareel. Chapeau! Regio noord gaat komende maandag weer van start.

Voor wat betreft die werkkleding: voor mij kan het geen kwaad even iets verstandiger te eten. Maaltijdsalades met veel eiwitten zijn dan prima om uiteindelijk weer in het gareel te passen. En in een broek. En gelukkig is het alweer bijna herfstvakantie.

Maaltijdsalade met tofu. Beeld Tallina van den Hoed

Ingrediënten 500 g tahoe

3 eetl. zonnebloemolie

1 volle eetl. maïzena

1/2 theel. cayennepeper

1/2 theel. ketoembar

1 rode ui

150 g taugé

1 dikke krop leuke sla (romaine, tricolor, etc)

1 komkommer

10 radijsjes

1 eetl. zoete ketjap

2 eetl. lichte zoute sojasaus

2 eetl. sesamolie

sap van een halve citroen

1 eetl. agavesiroop

2 bosuitjes, in ringetjes

4 eetl. krokante uitjes

Wikkel de uitgelekte tahoe in een schone geurloze theedoek en leg een kwartiertje onder iets zwaars, zodat het vocht eruit geperst wordt. Verwarm de oven voor op 190 graden. Snijd de tahoe in dobbelsteentjes van ongeveer een centimeter. Meng de olie, maïzena, cayennepeper en ketoembar. Snijd de ui in halve ringen en roer deze met de dobbelsteentjes tahoe voorzichtig door het maïzenapapje. Leg een vel bakpapier op een braadslede, verspreid de tahoe en de ui erover en bak het in 25 minuten goudbruin en knapperig.

Bak de taugé snel in een koekenpan met wat olie. Niet te lang, zodat-ie knapperig blijft.

Scheur de gewassen sla in stukjes en verdeel het over vier borden. Snijd de komkommer in plakjes, of schaaf ze met een groentesnijder tot spiralen of lange linten. Verdeel de komkommer over de sla. Hak de radijsjes in reepjes en verdeel die over de borden. Als de tofupuffs klaar zijn besprenkelt u ze met de zoete ketjap en laat u ze wat afkoelen.

Klop een dressing van de sojasaus, de sesamolie, het citroensap en de siroop. U kunt er nog wat chilivlokken doorheen roeren als u van pittig houdt. Sprenkel de dressing over de salade. Verdeel de tofupuffs en de uienringen over de borden, bestrooi met bosuitjes en krokante uitjes en serveer. Toch grote honger? Frietjes zijn er lekker bij.