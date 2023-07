De Volkskeuken: roze koeken zonder luis (veganistisch)

Veganistische roze koeken Beeld Pay-Uun Hiu

Luizenbloed doet het altijd goed. In elk gezelschap zijn er wel mensen die niet weten dat het roze van bijvoorbeeld roze koeken wordt gemaakt van luizen. De cochinilleluis om precies te zijn, een soort die wordt gekweekt om massaal te worden geplet voor de rode kleurstof die daarbij vrijkomt en als karmijn oftewel E120 ons eten kleur geeft. Dat klinkt haast net zo weerzinwekkend als meelwormen in chocoladedip. Toch worden we er als kind al ingeluisd en denken we bij roze koeken hooguit aan mierzoet. Op de middelbare school was tijdenlang mijn pauze niet compleet zonder roze koek. Ook later vond ik ze nog onweerstaanbaar, maar ja, niet plantaardig dus.

Gelukkig is Enzo Pérès-Labourdette behalve veganist ook een enorme rozekoekenfan en geeft hij, als winnaar van de populaire televisiebakwedstrijd, in zijn boek Heel Holland Bakt Vegan (Kosmos Uitgevers) ook een rozekoekenrecept. Zonder luizenbloed. Voor een mooie dikke roze suikerlaag is glaceerfondant of fondantglazuur (geen rolfondant!) het beste. Dat is een stroopachtige witte fondant die via sites als baktotaal.nl of taartendecoratie.nl verkrijgbaar is. Daar hebben ze ook een keuze uit roze, vegan kleurstoffen. Het recept in het boek is voor zes koeken, ik nam een muffinvorm voor 24 kleine koeken.

Ingrediënten 200 g plantaardige yoghurt ¼ theel. amandelextract 170 g poedersuiker 60 g zonnebloemolie 100 g patentbloem 120 g amandelmeel ¼ theel. fijn zout 5 g bakpoeder 200 g glaceerfondant roze (vegan) kleurstof 1 eetl. rozenwater

Vet de vormpjes goed in (of gebruik een siliconenvorm). Verwarm de oven voor op 180 graden. Klop met een garde yoghurt, amandelextract en poedersuiker door elkaar. Voeg de andere ingrediënten voor het beslag toe en klop tot u geen klontjes meer ziet. Vul de vormpjes tot ongeveer tweederde. Bak ze circa 20 minuten in de oven. Maakt u de kleine koeken, bak ze dan 15 minuten, zet de oven uit en laat ze nog 5 minuten in de warme oven staan. Haal de vorm uit de oven, leg er een vel bakpapier op en vervolgens een bakplaat of snijplank. Zo worden de koeken mooi plat aan de bovenkant. Laat ze goed afkoelen voor u ze glazuurt.

Schep met een natte hand de fondant in een vuurvaste kom en spatel het rozenwater en de kleurstof erdoor (zoveel als u zelf mooi vindt). Verhit de fondant au bain-marie en let op dat die niet warmer wordt dan 37 graden, anders wordt het glazuur dof. Bedek de bovenkant van de koeken met de fondant, veeg het teveel langs de zijkanten af en laat het glazuur nog 30 minuten uitharden.