De Volkskeuken: Rotterdamse rösti (vegetarisch)

Rösti met uiencompote en crème fraîche. Beeld Sake Slootweg

Woensdag 5 juli stapte ik binnen bij een paviljoen met uitzicht op de Maas. Binnen rook het naar nieuwe bekleding. De eerste oesters gingen open en in de hoek had een groepje makelaars wat te vieren.

Als kind van zuinige VPRO-ouders leerde ik dat overdaad, vooral in de horeca, beslist vermeden moet worden. Maar sinds ik in Rotterdam woon, vind ik dit bruisende Hollands welvaren juist heel gezellig. Volle tafels, iedereen is vrolijk en je vraagt je eigenlijk af waar Lee Towers blijft.

Ik at er mini-pasteitjes met paling en briochebrood met luchtige daslookboter. De schaal gnocchi voor het personeel zag er ook goed uit. Alleen de rösti, geserveerd als kunstig rechthoekig blokje, was wat taai. Maar de combinatie met de uiencompote was wel heel goed.

Daarom ging ik thuis zelf aan de slag. Zonder al het gepriegel om rechthoekige mini-rösti te maken natuurlijk. Een stad die niet lult maar poetst, houdt ook niet van priegelen.

Ingrediënten Voor de rösti

600 g vastkokende aardappelen

50 g roomboter Voor de compote

2 uien, in ringen

2 sjalotten, in ringen

2 knoflooktenen, in schijfjes

25 ml rode wijnazijn

1 theel. tomatenpuree

100 g suiker Overige ingrediënten

125 ml crème fraîche

Enkele takjes dille, fijngehakt

Rasp van ½ citroen

Kook de aardappelen 10-15 minuten in de schil. Ze moeten net gaar zijn. Giet af, laat afkoelen en zet ze een paar uur afgedekt in de koelkast.

Voor de compote: bak de ui, sjalot en knoflook in 10-15 minuten zachtjes goudgeel in wat zonnebloemolie. Voeg de wijnazijn, tomatenpuree, suiker en wat zout en peper toe. Laat 10 minuten zachtjes pruttelen zonder deksel, tot de saus stroperig wordt. Laat wat afkoelen.

Schil de aardappelen en rasp ze met een grove rasp. Doe ze in een kom en breng op smaak met zout en peper. Verdeel de boter over twee koekenpannen. Verdeel het aardappelmengsel over de pannen wanneer de boter bruist, druk stevig aan tot twee platte cirkels van ongeveer 1½ centimeter dik en 15 centimeter doorsnee. Bak 15-20 minuten zachtjes op laag vuur. Leg een bord op de pan en keer beide om. Laat de rösti terug in de pan schuiven en bak de andere kant nog 10 minuten. Herhaal de bordentruc met de borden die naar tafel gaan.

Breng de crème fraîche op smaak met zout, peper en dille. Schep op iedere rösti een flinke lepel crème fraîche en compote. Garneer met citroenrasp.