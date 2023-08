De Volkskeuken: romige polenta met kabeljauw

Romige polenta met courgette en kabeljauw Beeld Sake Slootweg

Ver weggestopt achter een bonte sortering bijna lege pastaverpakkingen met elastiekjes eromheen, vond ik in een bovenkastje van mijn keuken een anoniem zakje zonder etiket. Er zat een grof geel meel in. Met enige vertraging kwam er uit een krocht van mijn culinaire bewustzijn een piepsignaal: was dit misschien het zakje polenta dat ik kocht voor een auberginegerecht dat ik in 2019 in de krant had gezet?

Destijds liet ik de polenta uitharden, sneed daar blokjes van en die werden gebakken in olijfolie. Maar hoe smaakte smeuïge polenta ook alweer? Heel saai toch? Bij gebrek aan enige referentie besloot ik het maar gewoon te proberen. De romige maispuree die ik vervolgens opschepte was heerlijk, zoals boterige Franse aardappelpuree. De zak polenta ging terug in het kastje. Maar nu heel prominent vooraan.

Ingrediënten 1 flinke courgette, in plakjes

sap van ½ citroen

blaadjes van 2 takjes munt + extra, fijngesneden

200 ml halfvolle melk

100 g polenta

2 blokjes boter van ieder 25 g

50 g Parmezaanse kaas, geraspt

2 kabeljauwhaasjes, totaalgewicht 250 g

2 eetl. bloem

100 ml witte wijn

Verwarm de oven (hetelucht) op 200 graden. Hussel de courgetteplakjes door wat olijfolie en rooster ze 25-30 minuten, tot ze bruingebrande randjes hebben. Laat afkoelen tot lauwwarm. Hussel door wat citroensap, peper en zout en schep de munt erdoor.

Verwarm ondertussen 300 ml gezouten water met de melk in een hoge pan. Voeg al kloppend met een garde de polenta in scheutjes toe. Breng aan de kook, draai het vuur laag en kook de polenta in 30-40 minuten gaar (er bestaat ook voorgekookte polenta met een kortere kooktijd). Roer iedere paar minuten om aanbranden te voorkomen. Ik voegde twee keer een scheutje water toe (50 ml) toen het te dik werd. De polenta moet net vloeibaar blijven. Haal van het vuur, roer boter en kaas erdoorheen en breng verder op smaak met zout, peper en eventueel wat chilivlokken.

Dep de kabeljauw droog met een schone theedoek. Bestrooi aan beide kanten met peper en zout en hussel door wat bloem. Laat de boter bruin worden in een koekenpan en bak de vis in 5-6 minuten gaar en aan beide kanten goudbruin. Blus af met de wijn.

Roer de polenta nog een keer door. Schep een laagje op een bord. Schep er wat courgette overheen en de vis met wat jus bovenop. Garneer met overgebleven munt.