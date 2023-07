De Volkskeuken: romig taartje met zomerfruit (vegetarisch)

Taartje met zomerfruit. Beeld Marie Louise Schipper

Het was een confronterend moment. Op het moment dat ik de taart in de oven schoof, voelde ik me als een veganist die trek heeft in een gehaktbal. Ik probeer al een tijdje mijn zetmeelgebruik te beperken. In de keto-keuken, zo heet deze eetwijze, probeer je op gewicht te blijven door juist vet te eten. Het menselijk lichaam is een wonderlijke machine.

Je doet dus brood, pasta, rijst, snoep en koek in de ban. Maar de meeste keto-aanhangers snakken na een tijdje naar koek of andere zetmeelrijke zaken. Om die behoefte de kop in te drukken, hebben de koolhydraatmijders alternatieven bedacht die lijken op het echte werk. Neem bijvoorbeeld het fathead dough. Vrij vertaald: dikkopdeeg. Het is pizzadeeg in vermomming.

Deze uitvinding is toegeschreven aan de Amerikaanse schrijver Tim Naughton, fervent koolhydraatmijder. Kun je een deeg maken zonder gebruik te maken van tarwe? Ja. Het hoofdingrediënt is geraspte mozzarella uit een pakje. Schaaf geen echte aan gort, die is te nat. Met dit deeg kun je alle kanten op, zelfs de zoete.

Ingrediënten Voor de bodem 100 g mozzarella, geraspt (neem de kant-en-klare uit het supermarktschap)

50 g roomkaas

100 g amandelmeel

1 ei Voor de vulling 125 ml slagroom

fruit: druiven, blauwe bessen, kersen, aardbeien

blaadjes munt

Neem een zware koekepan. Zet op het vuur en strooi de geraspte mozzarella en de roomkaas in de pan. Laat al roerend smelten tot een kauwgombalachtige structuur. Let op dat het vuur niet te hoog staat. Voeg dan het amandelmeel toe. Haal de pan van het vuur en kneed het deeg, als het enigszins is afgekoeld, tot een samenhangende bal. Voeg het eitje toe en kneed goed door. Als het deeg te vochtig is, kunt u meer amandelmeel toevoegen.

Bekleed een bakplaat met bakpapier. Spreid daarop het deeg uit. Prik er gaatjes in met een vork. Schuif het geheel in de oven en bak gedurende 15 minuten op 180 graden. Als u de bodem voor een pizza wilt gebruiken, kunt u hem daarna omkeren, beleggen en nog eens 15 tot 20 minuten bakken. Ik vond het wel leuk om de hartige bodem te beleggen met zomerfruit. In dat geval keert u de bodem om en bakt u de kale bodem nog eens 15 minuten. Laat daarna afkoelen.

Klop dan de slagroom lekker stijf en besmeer de bodem. Mascarpone is ook heel geschikt. Drapeer het kleingesneden fruit erop. Druiven bevatten veel suikers, vervang die gerust voor bramen. Garneer met muntblaadjes.