De Volkskeuken: ratatouille met kidneybonen

Ratatouille met kidneybonen.

Ratatouille is een klassiek Frans groentegerecht uit de Provence. Ik ben er dol op. Het is ook een ontzettend leuke Disneyfilm met een culinair begaafde rat in de hoofdrol, maar dat terzijde.

Ratatouille, waar alle smaken van zuid-Frankrijk in zitten, eet je meestal als bijgerecht, met bijvoorbeeld geroosterd vlees of vis erbij. Voor de smaak is dat niet nodig: de groenten, kruiden, knoflook en olijfolie geven al fantastisch veel smaak. Als u verder vegetarisch of veganistisch eet, of gewoon een dag geen vlees wil, is het wel een goed idee om iets eiwitrijks aan de ratatouille toe te voegen.

Bonen, en met name kidneybonen, bleken prima. Bonen zijn net zo eiwitrijk als vlees. Een fanatiek sporter die ze combineert met (bruin) brood, zilvervliesrijst of volkoren couscous hoeft zelfs geen biefstuk meer te eten. Champignon-, peperroom- of stroganoffsaus zijn ook heerlijk over bonen of een stukje (vega)kip.

Niet zo toevallig groeien alle groenten voor ratatouille in mijn kas of moestuin: courgettes, tomaten, paprika’s, aubergines, uien en verse kruiden. Wel toevallig is het dit jaar een fantastisch auberginejaar. En wie aubergine zegt, zegt olijfolie, véél olijfolie – en knoflook. Aubergine zonder olie smaakt naar natte spons. Mocht het nog warm weer worden: ratatouille is de volgende dag ook koud lekker, met stokbrood.

Ingrediënten 4-6 eetl. olijfolie (+ extra) 1 ui, gepeld, gesnipperd 2 tenen knoflook, gepeld, fijngehakt 1 courgette, schoongemaakt, in flinke blokjes 1 aubergine, schoongemaakt, in flinke blokjes 1 rode en 1 gele/groene puntpaprika, schoongemaakt, in repen 2 trostomaten, in stukjes/blokjes 1 eetl. afgeriste tijmblaadjes 1 eetl. afgeriste oreganoblaadjes 1 blik kidneybonen, uitlekgewicht 240 g, afgespoeld, uitgelekt 1 eetl. balsamico-azijn

Verhit de olijfolie in een braadpan. Bak de uisnippers en de knoflook 3 minuten op laag vuur. Voeg de courgette-, aubergine- en paprikablokjes of -reepjes toe en bak al omscheppend 2 tot 3 minuten op matig vuur. Doe de tomaatstukjes en de kruiden erbij, schep goed om en laat nog 15 minuten in de dichte pan op laag vuur stoven: voeg eventueel een scheutje water toe, als u het te droog vindt worden. Meng er ten slotte de bonen door en laat nog 5 minuten stoven. Proef en maak op smaak af met zout, peper, balsamico en een scheut olijfolie. Laat eventueel afkoelen en in de koelkast helemaal koud worden. Geef er pandanrijst (warm) of knapperig brood (koud) bij.