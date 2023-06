De Volkskeuken: quiche voor als het warm is

Spinazie-geitenkaasquiche. Beeld Tallina van den Hoed

Wat heerlijk, het is vrijdag, er staat een stralend weekend voor de deur, met zon, en vaderdag, dus ongetwijfeld ook een barbecue of een straatfeestje of misschien een tuinfeestje, of wellicht een spontane vrijmibo: na een week ploeteren in de hitte hebben we dat wel verdiend, vindt u niet?

Ik vind dat op zich ook wel, maar ik wil eigenlijk niet meer koken als het zo warm is. Ik wil niet bij zo’n hete barbecue staan of zitten, of in de zon bij het straatfeestje, en ik wil eigenlijk ook wel losgaan op de vrijmibo, maar ik ben meestal met de auto en dan is losgaan zo onverstandig.

Deze quiche is wel verstandig: die kunt u ’s ochtends al maken, als het nog koel is. U hoeft niet bij de warme oven te staan, u kunt gewoon iets anders gaan doen. En hij is superveelzijdig: zowel warm als koud lekker, prima geschikt als bijgerecht bij een barbecue, in kleine stukken gesneden een puike snack op een straatfeest. En na de werkborrel staat hij trouw op u te wachten, als heerlijk avondmaal.

Heeft u een kleinere quichevorm, neem dan een plakje bladerdeeg en een ei minder. Maar u kunt deze hartige taart ook bakken in een rechthoekige ovenschaal. We zijn niet zo streng. Zeker niet als het warm is.

Ingrediënten 7 plakjes diepvriesbladerdeeg 2 rode uien olijfolie 400 g spinazie 6 eieren 2 tenen knoflook peper 200 g zachte korstloze geitenkaas (bijv. Bettine Blanc) 200 g cottagecheese

Laat de plakjes bladerdeeg ontdooien. Verwarm de oven voor op 190 graden.

Snipper de ui en fruit de stukjes in wat olijfolie. Als ze zacht worden, mag de spinazie erbij. Roer en bak goed tot alles slinkt. Laat uitlekken in een vergiet.

Vet een quichevorm in en bekleed de vorm met de plakjes bladerdeeg. Druk de naden goed aan en vouw alle uitsteeksels die buiten de vorm komen netjes om tot een mooi dikker deegrandje

Breek de eieren in een litermaat, pers de knoflook erbij, maal er flink wat peper over en doe de schijfjes geitenkaas erbij. Pureer met een staafmixer tot een gladde saus. Meng vervolgens de spinazie met de saus en de cottagecheese in een kom en giet dit mengsel voorzichtig in de quichevorm.

Bak de quiche in de oven in 40-45 minuten gaar. Laat hem wat afkoelen voor u hem aansnijdt, dan is hij wat steviger.