De Volkskeuken: prettig verkoelende paprikadip

Dip van yoghurt en puntpaprika met geroosterd Turks brood. Beeld Sake Slootweg

Als ik terugdenk aan die eerste verwarrende dagen van het begin van de lockdown, dan zie ik naast lange rijen voor de coffeeshop vooral ook lege schappen in de supermarkt. Het begon met wc-papier, vervolgens was overal de bloem uitverkocht.

Sindsdien bekruipt mij weleens het onbehaaglijke gevoel dat spullen in de supermarkt er vaker ineens niet zijn. Ricotta? Op. Ansjovis? Tijdelijk niet leverbaar. Worcestersaus? Al maanden niet gezien.

Wat de redenen hiervoor ook zijn, ik probeer het gelaten te ondergaan, vertel mezelf braaf dat het inderdaad van de zotte is dat supermarkten altijd alles maar hebben en neurie dan vrolijk ‘goddank er komt weer armoe, er komt weer tekort’ van Annie M.G. Schmidt.

Maar toen laatst zelfs de komkommers helemaal op waren, was ik toch even van streek. Ik had me met het warme weer juist zo verheugd op tzatziki, de Griekse komkommerdip. Maar er waren mij duidelijk meer mensen met hetzelfde idee voorgegaan.

Geïrriteerd stond ik voor de groenteafdeling en zag toen puntpaprika’s liggen. Die smaken natuurlijk ook heel fris. Kon je daar ook tzatziki mee maken? Dat bleek uitstekend te gaan. Juist door ze rauw te pureren en niet eerst te roosteren, krijgt de saus een prettig verkoelende smaak.

Mochten de komkommers bij u binnenkort ook uitverkocht zijn en zoekt u een verkwikkend hapje tegen de warmte, denk dan dus aan de paprika. Zolang de voorraad strekt.

Ingrediënten 2 middelgrote rode puntpaprika’s

2 teentjes knoflook

200 g Griekse yoghurt

Olijfolie

1 eetl. appelciderazijn

Enkele takjes dille, fijngehakt

1 theel. sumak

1 klein Turks brood

Verwarm de oven op 200 graden (hetelucht). Ontpit de puntpaprika’s en snijd ze in grove stukken. Maal ze tot pulp in de keukenmachine. Schep de paprikapulp in een zeefje en druk een paar keer stevig in met een lepel, zodat al het vocht eruit komt. Hak de teentjes knoflook fijn en meng samen met de stukjes paprika in een kom. Begin eventueel met één teentje en kijk of u het nog scherper wil. Schep de yoghurt door het paprika-knoflookmengsel en roer er 3 eetlepels olijfolie en de azijn doorheen. Schep de dille erdoor en breng op smaak met zout.

Roer de sumak door 2 eetlepels olijfolie. Smeer de bovenkant van het brood hiermee in. Leg enkele minuten in de oven tot de bovenkant knapperig is. Schep de dip in een kommetje, snijd het brood in stukjes en serveer samen op een schaal.