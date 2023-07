De Volkskeuken: pokébowl, maar dan goedkoper (vegetarisch)

Zoon heeft een nieuw lievelingseten. Pokébowls. Dat wat de hele Randstad al jaren eet, is nu ook tot ons doorgedrongen en hij eet ze met graagte. ‘Ze zijn wel heel duur mam!’ verzucht hij, en dat ben ik met hem eens. Zelfs als je ze zelf maakt is zalm, avocado en edamame niet goedkoop.

Maar die kun je vervangen. Dan wordt het net zo kleurrijk en ook erg lekker, en absoluut goedkoper dan afhalen.

Pokébowl Beeld Tallina van den Hoed

Ingrediënten 300 g rondkorrelrijst (bijvoorbeeld sushirijst)

6 eetl. (rijst)azijn

1 theel. suiker

150 g wortel, geschild, in blokjes

150 g doperwten (diepvries)

1 aubergine

zonnebloemolie

100 g oesterzwammen

2 eieren

sap van een halve citroen

3 eetl. zoute lichte sojasaus

1 teen knoflook, geperst

1 eetl. sesamolie

1/2 theel. chilivlokken

2 eetl. mayonaise

1 eetl. srirachasaus

100 g taugé

4 dikke radijsjes in dunne plakjes

125 g wakamesalade (toko, diepvries)

1 kropje little gem

sesamzaadjes

Kook de rijst in een halve liter water met een theelepel zout in 15 minuten gaar. Doe de wortel en de doperwten naast elkaar - niet dóór elkaar - in een klein vergiet of zeef en hang die in de pan van de rijst. Doe de deksel erop. De groenten stomen nu gaar terwijl de rijst kookt. Roer de azijn door de suiker. Na 15 minuten mag het gas uit en roert u het suikerazijnmengsel door de rijst. Houd de rijst apart. Doe de doperwten en wortel in aparte bakjes.

Snijd de aubergine in repen van een centimeter dik en bak ze in zonnebloemolie gaar. Bak daarna de oesterzwammen gaar en bruin. Kluts de eieren met wat zout (of zoute sojasaus) en bak er 2 omeletjes van. Haal ze uit de pan en rol ze op. Snijd ze in plakjes.

Meng citroensap, sojasaus, knoflook, sesamolie en chilivlokken tot een sausje. Schep een eetlepel van het sausje over de gestoomde of gebakken groente en roer om, zodat het goed kan intrekken.

Meng de mayonaise met de sriracha en doe het in een spuitzak. Spoel de taugé af met heet water. Laat de wakame iets uitlekken als dat nodig is. Haal de blaadjes little gem van het kropje, snijd de helft in reepjes.

Verdeel de rijst over het midden van 4 diepe borden of grote kommen. Schik de sla en alle groenten aan de zijkanten eromheen, tot het mooi ligt. Leg de omeletrolletjes op de rijst, net als de wakame. Bestrooi met sesamzaadjes en spuit de srirachamayonaise er in mooie sliertjes overheen.