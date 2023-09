De Volkskeuken: pittige aubergine (vegan)

Pittige aubergine met basilicum en gebakken uitjes. Beeld Sake Slootweg

Een goede cateraar is altijd voorbereid op het onverwachte. Spontane speeches vlak voor het hoofdgerecht? De kippendijrollade in de oven kan die extra tien minuten prima hebben.

Maar de geoefende cateraar weet ook dat er één ding is dat zo onvoorspelbaar is dat er geen organisatie tegenop kan en dat is het aantal eters met speciale dieetwensen. Dagen ziek zijn van een flintertje pinda wil natuurlijk niemand, dus dat help ik vanzelfsprekend voorkomen. Maar er zijn ook gasten die bij het serveren van een smakelijk uitziende vegetarische optie pardoes vegetariër worden.

Tijdens het kamermuziekfestival waar ik laatst kookte had ik het wat dit betreft rustig. De eters met speciale diëten op mijn lijstje lieten zich niet zien, iedereen at smakelijk en ik zeilde door de week.

Tot het Duitse meisje aan mijn buffet verscheen die ervoor zorgt dat de musici iedere dag de juiste bladmuziek op hun standaard hebben. Ze was mijn enige veganistische eter, maar omdat ik haar ook al de hele week niet had gezien, had ik niet meer op haar gerekend.

Zonder bladmuziek was het festival nergens en ik dook direct de koelkast in. Lag daar niet nog wat geroosterde aubergine van de avond ervoor? Was dat een pot sambal? Gelukkig vond ik ook nog wat verse basilicum. De noodgreepcombinatie bleek een succes.

Had ik een nieuwe vondst gedaan? Absoluut niet. Thuis vond ik gebakken aubergine in een pittige saus terug in een Indonesisch kookboek als terong belado. Mijn versie was een versimpelde variant met, op eigen initiatief, basilicum erdoor. Was er dan helemaal geen nieuw inzicht? Jawel. Zorg dat je altijd aubergines achter de hand hebt.

Ingrediënten 2 middelgrote aubergines

zonnebloemolie

Stukje gember van 2 centimeter, geraspt

2 eetl. ketjap manis

1 eetl. sambal manis

De blaadjes van 2 takjes basilicum

4 eetl. gebakken uitjes

Snijd de aubergines in plakken van net geen 1 cm dik. Verhit een laagje zonnebloemolie in een koekenpan en bak de plakjes in porties aan beide kanten goudbruin. Zorg bij iedere portie voor voldoende olie in de pan. Laat uitlekken op keukenpapier. U kunt overtollige olie eventueel uit de afgekoelde plakjes knijpen.

Fruit de gember in een drupje zonnebloemolie in een koekenpannetje. Voeg ketjap en sambal toe en laat kort pruttelen. Doe de aubergine, saus en basilicumblaadjes in een kom en schep door elkaar. Warm eventueel weer op of eet lauwwarm. Schep op een schaal en garneer met gebakken uitjes.