De Volkskeuken: paksoisalade met crunchy tofu

Paksoisalade met glasnoedels en crunchy tofublokjes. Beeld Pay-Uun Hiu

Als salade een religie is, kent die vele profeten, exegeten, en zelfs bijbels. Uitgeverij Carrera Culinair heeft al jaren een succesvolle bijbelreeks met keukens uit diverse landen, kooktechnieken en -disciplines. Daar hoorde de Saladebijbel van Mari Maris bij, maar onlangs is die vervangen door – of aangevuld met – de Saladebijbel van Welmoed Bezoen. Zoiets als het Oude en het Nieuwe Testament. Voor wie dan nog niet kan kiezen, heeft Good Cook Midden-Oosterse salades van Shuki Rosenboim en Louisa Allan uitgebracht, en is bij Fontaine Zin in salade van Bibi Loomans verschenen.

Nou is salade een ruim begrip – ongeveer alles wat koud of lauw wordt opgediend en is aangemaakt met een vinaigrette, dressing of andersoortige slasaus – dus is het weinig zinvol daar al te dogmatisch in te zijn. Sla is sla als je het sla vindt. Als praktisch en compleet handboek is de bijbel van Bezoen een aanrader. Bovendien staan er ook echt grappige vondsten in, zoals crunchy tofu met een korstje van verkruimelde chips. Het bracht mij op het idee om mijn favoriete paksoisalade een upgrade te geven met tofu-pankoblokjes. Eet als lunch of als avondmaaltijd bij een soep of iets van de barbecue.

Ingrediënten 200 g stevige tofu

50 g glasnoedels

4 eetl. lichte sojasaus

2 eetl. mirin

2 eetl. sesamolie

1 à 2 theel. chiliolie (naar smaak)

sap van 1 limoen

4 djeroekpoeroetblaadjes, nerf eruit, gesnipperd

1 serehstengel, harde onderkant eraf, heel fijn gesneden

50 g bloem

2 eetl. maïzena

panko

ca. 75-100 ml (arachide)olie

200 g paksoi, in reepjes

½ komkommer, in schijfjes

2 lente-uitjes, in ringetjes

koriander, fijngehakt (optioneel)

Doe de tofu in een tofupers of leg die onder iets zwaars. Week de glasnoedels in heet water tot ze zacht zijn en giet ze af. Maak de dressing met de sojasaus, mirin, sesamolie, chiliolie, limoensap, djeroekpoeroetblaadjes en serehstengel. Proef en voeg eventueel nog zout of peper toe.

Dep de tofu droog en snijd in blokjes van 1-1½ centimeter. Maak een beslag van de bloem, maïzena en 100 milliliter water. Neem een diep bord en strooi daar een laagje panko in. Haal de tofublokjes door het beslag, laat ietsje uitlekken en rol ze door de panko. Strooi indien nodig nog wat extra panko op het bord. Verhit de olie in de wok. Check de temperatuur met een kruimel panko: als die gaat borrelen, is de olie heet genoeg. Zorg dat de olie niet te heet is, want dan verbrandt de buitenlaag te snel en is de tofu zelf nog niet gebakken. Doe een portie tofublokjes in de olie en laat ze goudbruin kleuren. Haal ze met een schuimspaan of frituurschep eruit en laat ze uitlekken op keukenpapier. Bak alle porties.

Meng de paksoi, komkommer en glasnoedels met de helft van de dressing. Maak twee borden op met de groenten, giet er nog wat van de dressing over, leg een portie tofublokjes erop en bestrooi met lente-ui en (optioneel) koriander.