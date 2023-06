De Volkskeuken: Opwekkend fris doperwtenslaatje

Salade van verse doperwtjes met spek en sla. Beeld Onno Kleyn

‘Le monde entier tressaille d’espérance…’ Mooie zin. ‘De ganse wereld trilt van verwachting.’ Komt uit een kerstlied, dat wel. Nu, tweede helft juni, trilt de complete Volkskeukenwereld in afwachting van mijn jaarlijkse ode aan de doperwt. Zo ergens tegen de langste dag van het jaar komen mondjesmaat de Nederlands doperwtjes op de markt, de nog ongedopte ronde mondverwennertjes die de massa-afslag richting blik en diepvries hebben kunnen ontwijken. De mogelijkheid om die zelf te kunnen doppen is een duurbetaald privilege. Ik schat dat je gauw vijf keer meer betaalt voor een vers erwtje ten opzichte van de conserven- en diepvriesversies. Maar dan heb je ook wat!

Trouwe erwtjesvolgers weten dat er niets gaat boven de doperwt à la française, zachtjes en waterloos gesmoord met een slahart, ui, misschien wat spekjes en gul boter. Maar er is meer mogelijk. De laatste jaren blancheer ik versgedopte rollertjes graag even kort in kokend water met zout, waarna ik er de dagen erna mee mag spelen. À la française bereiden kan dan nog steeds trouwens.

Dit keer verzon ik om met de ingrediënten van de Franse bereiding iets kouds te maken, iets opwekkend fris. Een doperwtenslaatje. De eerste poging was niet ideaal, sla en spekjes bleken te groot ten opzichte van de sterren van de show. Hier is het bijgestelde, door de eenkoppige huisjury bekroonde recept.

Ingrediënten 1,5 kg ongedopte doperwtjes 2 plakken pancetta van ½ cm dik, in piepkleine blokjes 1 takje tijm 2 kropjes mini-romana 3 eetl. wijnazijn 1 theel. gladde mosterd 1 theel. suiker, plus nog een snuf 8 eetl. olijfolie ½ uitje, rood of wit, ragfijn gesneden

Dop de erwtjes. Breng ze aan de kook in wat water met zout en een snuf suiker. Reken 1 minuut (2 minuten voor dikkere erwten) vanaf het moment dat ze koken, giet af en spoel koud.

Bak de pancetta met de tak tijm ernaast knapperig in 2 eetlepels olijfolie.

Snijd de sla dwars op de kropjes flinterdun en haal het mes er dan nog eens in de lengte doorheen.

Klop een vinaigrette van de azijn, mosterd, theelepel suiker en resterende olie. Voeg 3 eetlepels water toe. Breng op smaak met zout. Doe er wat van de erwtjes bij, voeg de ui toe en meng goed.

Maak van de sla nestjes op vier borden. Leg de erwtjes in het midden en bekroon met de spekjes. Druppel de vinaigrette over de sla. Wijn: rueda verdejo.