De Volkskeuken: noedels met spinazie en tomaat

Zoetzure glasnoedels met spinazie en tomaat. Beeld Sake Slootweg

Wanneer ik dit schrijf is het zondag. Gevlucht voor de hitte zit ik in een koel souterrain van vakantievierende vrienden te werken aan dit stukje. Later deze week schijnt het te gaan moesson-regenen. Ik kan het me bijna niet voorstellen.

Ik wil natuurlijk voorkomen dat u, wanneer u de krant openslaat en de regen naargeestig tegen de ramen gutst, zit opgescheept met mijn luchtige zomersalade voor hete dagen.

Nee, de extreme weertypen van tegenwoordig vragen ook om flexibiliteit in de keuken. Daarom geef ik u vandaag een geheel klimaatadaptief noedelrecept. Mocht het onverhoopt toch nog heet zijn, dan eet u deze noedels ijskoud, recht uit de koelkast als een hartige opkikker. Is het inmiddels juist nat en koel, dan zijn de noedels een troostend warm hapje.

Het origineel van dit noedelgerecht is Thais en heet yum woon sen, salade van glasnoedels. Het krijgt zijn fantastische smaak door een dressing van gedroogde garnalen en limoensap en wordt koud gegeten. Mijn versie is met de tijd een samenraapsel geworden van persoonlijke voorkeuren en ingrediënten waarvoor ik niet naar een toko hoef.

Nu maar afwachten wat voor weer het is.

Ingrediënten 100 g glasnoedels van mungbonenzetmeel (supermarkt)

3 teentjes knoflook, fijngehakt

5 centimeter gember, fijngehakt

1 rode peper, fijngehakt

150 g wortel, in voorgesneden juliennereepjes of geraspt

200 g bladspinazie

250 g (evt. plantaardig) gehakt

2 eetl. vissaus

1 eetl. sojasaus

15 g basilicumblaadjes, fijngehakt

150 g kleine tomaatjes, in partjes

sap van 2 citroenen

1 flinke theel. suiker



Doe de noedels in een pan met kokend water en zet het vuur uit. Laat de noedels 3 tot 4 minuten weken. Giet af, koel in koud water en laat uitlekken. Eet u de noedels warm, week de noedels dan als laatste stap en koel ze niet.

Bak de knoflook, gember en peper in een scheutje zonnebloemolie glazig in een koekenpan. Voeg de wortel en de spinazie toe en bak enkele minuten tot de spinazie geslonken is en de wortel beetgaar. Stort in een kom. Veeg de koekenpan schoon en bak het gehakt in een scheutje zonnebloemolie rul. Breng op smaak met sojasaus en vissaus. Voeg het vlees bij de groente.

Doe nu de noedels, basilicum en tomaat bij de groente en breng alles op smaak met citroensap, suiker en eventueel extra vissaus. Meng goed door elkaar. Ik doe dit met mijn handen.

Eet warm of koud uit de koelkast.