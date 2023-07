De Volkskeuken: Mosselen zonder r in de maand

Mosselen met roomsaus Beeld Tallina van den Hoed

Toen ik nog een heel klein volkskokje was mochten we alleen mosselen eten als de ‘R’ in de maand zat – dus van septemberrr tot en met aprrril – anders waren ze ‘niet goed’. Gek genoeg gold dat nooit als we op zomervakantie waren: aan de Franse westkust aten we de hele tijd prima mosselen.

Later kwamen er gekoelde vrachtwagens en mocht je altijd mosselen eten. Het had dus met de houdbaarheid te maken, en niet zozeer met die R. In mei en juni eten we nog steeds geen mosselen: die zijn dan verliefd en dan maken ze heel veel nieuwe babymosseltjes. Daar gaan we ze niet bij storen.

Mosselen zijn lekker en gezond, worden geteeld met respect voor de zeebodem, en zijn nu dus weer in het seizoen. Zelfs zonder R in de maand.

Ingrediënten Voor de roomsaus: 1 sjalot

2 tenen knoflook

olijfolie

200 g crème fraîche

10 g peterselie

10 g bieslook 4 kg mosselen

1 ui

2 tenen knoflook

400 g soepgroenten

1 glas droge witte wijn

Maak de roomsaus: Snipper sjalot en knoflook en fruit ze in wat olijfolie tot ze kleuren. Voeg de crème fraîche toe, roer goed en laat het geheel zachtjes pruttelen. Doe er na 5 minuten wat zout en peper uit de molen bij. Hak de kruiden fijn en roer ze door de saus. Zet het vuur uit.

Maak de mosselen schoon: Haal ze uit de plastic bak en doe ze in de gootsteen, spoel ze met koud water. Zet ze daarna onder koud water. Pak de mosselen een voor een om te controleren. Is de schelp gebroken? Weg ermee. Dat geldt ook voor schelpen die ruim open blijven staan. Levende mosselen in koud water horen zich te sluiten, als ze dat niet doen zijn ze niet meer goed. In de groenbak ermee. Haal van de goede schelpen de ‘baard’ eraf: dat zijn de draadjes die soms uit de schelp steken aan de rechte kant van de schelp. Daarna is de mossel klaar voor gebruik.

Snipper ui en knoflook en fruit ze in wat olijfolie. Als ze kleuren mogen de soepgroenten erbij: bak die een paar minuten al roerend op hoog vuur. Doe de wijn erbij, roer goed en voeg dan alle mosselen toe. Doe de deksel op de pan, laat het vuur hoog. Roer na 4 minuten de mosselen om, sluit de pan en kook ze nog 3 minuten. Schep de mosselen uit de pan, giet de roomsaus erover en serveer meteen. Lekker met frietjes.