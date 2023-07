De Volkskeuken: mini-ratatouille met merguez

Ratatouille met merguez. Beeld Onno Kleyn

Zes jaar wonen ze er nu, de man die de term ‘eetschrijver’ uitvond en zijn gade: de lommerrijke streek in de Limousin die ‘le petit Canada’ wordt genoemd. Gerrit Jan had het wel gezien in Nederland, Greet precies zo. Nu zijn ze opmerkelijk ingeburgerd en senang met het dorpsleven, het klimaat, de moestuin en de ‘télétravail’, het werken op afstand. We dronken rosé op het terrasje en hoorden de verhalen aan, over buurmannen, ziekenhuizen, overheidsinstanties en loodgieters. Heel anders dan in de tv-programma’s verging het GJ en G daarmee juist goed. Weinig ellende, weinig drama, maar ja, ze spreken de taal.

Toen gingen we aan tafel. Waar Gerrit Jan een voorgerecht serveerde van een verrassende, mij tot dusver ontgane logica. Dat merguezworstjes en ratatouille bij elkaar pasten wist ik. Dat de merguez bevrijd uit zijn knellende darmpositie zich nog veel beter bij de groenten voegt, was nieuw. Op eetschrijver.nl staat het originele recept; ik geef hierbij mijn versie. O ja, heel erg nodig is zo’n metalen ring om het gerecht in op te maken. GJ doet dat met een blikje waaruit hij ook de bodem heeft verwijderd.

Ingrediënten 1 aubergine, in kleine blokjes 2 rode paprika’s, in kleine blokjes 1 rode ui, grof gesnipperd 1 kleine courgette, liefst geel, in kleine blokjes 4 gepelde tomaten (blik), in stukken 2 tenen knoflook, gehakt snuf cayennepeper 1 theelepel suiker 1 eetlepel Provençaalse kruiden 5 eetlepels olijfolie 6 merguezworstjes garnering: nog 1 courgette nodig: kookring van 8-10 cm doorsnede

Verwarm de oven voor op 200 graden. Meng in een grote bak de groenten met de knoflook, cayenne, twee theelepeltjes zout, de suiker, de Provençaalse kruiden en de olijfolie. Spreid uit op een ovenplateau en bak 15 minuten. Hussel alles grondig en bak opnieuw 15 minuten. Schep in een kom en controleer op smaak.

Snijd de merguez in de lengte open en druk het worstenvlees eruit. Bak dat zachtjes in een koekenpan en rul het, zoals je dat met gehakt zou doen. Een minuut of 3 is genoeg, het moet niet echt bakken, alleen gaar worden.

Trek voor de garnering met een kaasschaaf in de lengte plakken van de courgette en gril ze in een grillpan tot ze slap worden; bestrooi met zout.

Doe per bord wat merguez in de ring, ratatouille bovenop (ja je houdt over), en druk aan. Haal de ring weg. Leg er plakjes gegrilde courgette naast. Wijn: droge rosé.