De Volkskeuken: mie goreng met gochujang en aubergine

Mie goreng met gochujang en aubergine. Beeld Pay-Uun Hiu

Er zijn mensen die vinden dat er bij Aziatisch eten vaak zo veel ingrediënten nodig zijn. Dat klopt. Helemaal als je geen vlees, vis of ei gebruikt als smaakmakers, komt er nog weleens wat bij kijken. Het voordeel is wel dat de toko van tegenwoordig een grote, overzichtelijke en goed geoutilleerde onestopshop is geworden, waar je vrijwel alles in je winkelwagen kunt laden.

Daarom keek ik al een tijdje uit naar het boek Vegan Toko van Milou van der Will dat net bij Good Cook is verschenen. Van der Will maakte eerder Vegan East en Vegan Comfort, met fantastische plantaardige recepten met een oosterse inslag. Vegan Toko kun je bij wijze van een gebonden boodschappenlijst meenemen naar de winkel, want behalve gerechten staat er ook een lijstje in voor de basisvoorraad (met uitleg). Dan heb je in één keer die hele berg spullen bij elkaar voor zo’n beetje alle gerechten uit de Zuidoost-Aziatische keuken.

Je hoeft dan ook niet elke week naar toko, maar precies zoals Van der Will het adviseert: gewoon, af en toe. Als een leuk uitje en om de voorraad op peil te houden. Wanneer je er dan toch bent, probeer eens wat smaakmakers uit. Een bakje miso (wonderspul in elke plantaardige stoofpot) en gochujang, een pittige rode pepersaus. Te heet? Dan is een sojabonenpasta als sunchang doenjang, of hoisinsaus een handige eerste hulp bij acute umami-trek. Maak er bijvoorbeeld Van der Wills mie goreng met aubergine mee. En koop dan ook de langwerpige Chinese aubergine, die valt bij bakken en stoven wat minder snel uit elkaar.

Ingrediënten 2 dunne langwerpige aubergines (of 1 dikke), in plakken van ca. ½ cm

300 g noedels

1 eetl. olie

1 royale eetl gochujang of sojabonenpasta

1 eetl. sojasaus

1 eetl. mirin

2 theel. sesamolie

1 theel. ahornsiroop

2 sjalotjes, gesnipperd

2 eetl. fijngehakte gember

3 knoflooktenen, in plakjes

1 Spaanse rode peper, in ringetjes (optioneel)

100-150 ml water

2 lente-uien in dunne ringen

sesamzaadjes

Bestrooi de aubergineplakken met zout en laat 15 minuten liggen. Dep ze daarna droog. Kook intussen de noedels gaar volgens de instructie op de verpakking, spoel af met koud water en laat ze uitlekken. Klop de gochujang of sojabonenpasta met de sojasaus, mirin, sesamolie, ahornsiroop en het water in een kommetje tot een glad sausje.

Verhit de olie in een wok en fruit hierin de sjalot en gember. Voeg de knoflook toe, laat even lichtjes bruinen. Bak dan de plakken aubergine mee. Roer de saus erdoor, zet het vuur laag en laat een minuut 5 of stoven met een deksel op de wok. Haal de deksel eraf. Zet het vuur weer hoog en roerbak de mie mee tot die goed warm is. Schep de mie in kommen, garneer met lente-ui en sesamzaadjes en eet direct.