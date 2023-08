De Volkskeuken: lof voor prei

Prei-nasi met spek Beeld Onno Kleyn

Soepgroente, vier letters; als dat in een kruiswoordpuzzeltje staat gaat het steevast om prei. Sneu vind ik dat. Niks mis met soep, niks mis ook met prei in de soep, maar het doet de groente geen recht. Prei heeft een rijke geschiedenis, ga zoeken op internet en je vindt klaterende trivialiteiten, met voorop keizer Nero’s idee dat je er beter door gaat zingen. Dat is mij nog nooit opgevallen, maar misschien kan ik mijn koor interesseren voor een breed opgezet onderzoek.

Voorts bevat prei sulfiet, lees ik, net zoals de andere leden van de alliumfamilie: knoflook, ui en de rest. Dat wordt een vrolijk leven, als je om die reden afziet van het eten ervan.

Afgelopen zaterdag schafte ik op de markt in Tonnerre vier dikke preien aan. Om vervolgens op het terras van het café Le Rétro over de koffie heen niet slechts mijn zonden, maar tevens de verwerking van de Allium ampeloprasum te overdenken. Dat duurde lekker lang, ook vanwege de afleiding; marktdag betekent in elke Franse stad een openluchtvoorstelling van bijzondere types, je ziet meteen waar Jacques Tati en Albert Uderzo hun inspiratie vandaan haalden.

Onze vaderlandse nasi bevat van oudsher prei. Waarom het gebruikelijk bescheiden aandeel niet eens opgevoerd? En er als smaakmaker een piepklein beetje gerookt spek bij gedaan?

Ingrediënten 250 g rijst 4 dikke preien 100 g gerookt buikspek 2 tenen knoflook, gehakt 4 cm verse gember, geschild en gehakt 6 eetl. olie 3 theel. korianderpoeder 3 theel. komijnpoeder 2 theel. kurkuma 4 slagen van de pepermolen 4 eetl. ketjap manis

Kook de rijst met zout zoals op de verpakking staat aangegeven. Het lekkerst is als u dat al een dag eerder hebt gedaan, want nasi lukt het best met afgekoelde rijst.

Snijd de prei in de lengte doormidden en dan in plakken van 1 centimeter (het donkerste groen gebruiken we niet). Snijd een handjevol van het lichtgroen zo dun als u kunt en houd dat apart. Was en droog de prei.

Snijd het spek in piepkleine reepjes of blokjes.

Fruit het spek met de knoflook en de gember 2 minuten in de olie. Voeg de prei toe (behalve het dungesneden beetje), plus de specerijen en een half glaasje water. Sluit de pan en laat 8-10 minuten garen. Doe er dan de rijst bij, warm al mengend door en breng op smaak met ketjap. Schep er de dungesneden prei door. Wijn: montepulciano d’Abruzzo.