De Volkskeuken: linzensoep met gerooktepaprikapoeder

Linzensoep Beeld Pay-Uun Hiu

‘Wij houden wel van iets pittig’, schreef een lezer me vorig jaar, maar de pittige bonenpot die ze op basis van mijn recept had gemaakt was op z’n minst explosief pittig. Of het aan de witte miso kon liggen, de gefermenteerde sojabonenpasta, die op de ingrediëntenlijst stond. In principe niet. Het enige scherpe in het gerecht was rode peper, en die had ze niet eens gebruikt. Dus ik begreep niet waar het explosiegevaar vandaan kwam.

Tot ik een maand later paprika-tomatensoep maakte die stevig pikant was uitgevallen. O ja, dat was het, daar had ik aan moeten denken: ik had een nieuw blikje gerookte paprikapoeder en daar stond inderdaad ‘hot’ op. Met een afbeelding van drie pepertjes.

Voor Spanjaarden en kenners van de Spaanse keuken geen verrassing, want het gerookte paprikapoeder, oftewel pimenton, kent er sinds mensenheugenis minstens drie varianten. Dulce, dat wordt vertaald als ‘zoet’, maar in deze context eerder ‘mild’ betekent, een iets scherpere, agridulce, en de picante die onaangenaam heet kan zijn als je per ongeluk de hoeveelheid van de dulce-variant hebt gebruikt. Ook het Hongaarse paprikapoeder, zonder de stevige rooksmaak van de Spanjaarden, is er in verschillende scherptegraden.

Bij paprika denken wij meestal aan die rode, gele of groene bolvormige dingen die je zonder enig risico rauw kunt eten. Maar paprika is het onschuldige neefje in de capsicumfamilie, die gevaarlijk vurige leden kent als madame jeanette en de dragon’s breath. Het gerookte paprikapoeder is een welkome smaakmaker in stoofschotels en soepen. Zeker vleesloze gerechten kun je er een fikse boost mee geven. Ik maakte er een snelle linzensoep mee. Wel dulce, want zo heet wordt de soep bij mij niet gegeten. U kunt de olie op smaak brengen met venkel- en nigellazaad, maar het hoeft niet.

Ingrediënten 3 eetl. olijfolie

1 theel. venkelzaad

1 theel. nigellazaad

1 ui, gesnipperd

2 teentjes knoflook, gesnipperd

1 blikje tomatenpuree, 70 g

1½ theel. gerookte paprikapoeder (dulce)

1½ theel. kerriepoeder

2 stengels bleekselderij, in stukjes

1 prei, in ringetjes

1 winterwortel, in stukjes

150 g rode linzen, gewassen

2 laurierblaadjes

1½ l groentebouillon

Verhit de olijfolie op middelhoog vuur in een pan met het venkel- en nigellazaad tot de specerijen gaan geuren. Voeg dan de ui en knoflook toe en bak ze glazig en zacht. Roer de tomatenpuree erdoor en vervolgens de gerookte paprikapoeder en kerrie. Laat even meebakken. Voeg bleekselderij, prei, winterwortel en linzen toe met 1 liter bouillon. Breng aan de kook, doe de laurierblaadjes erbij en laat 30 minuten pruttelen tot de linzen gaar zijn. Haal de laurierblaadjes eruit, pureer de soep met een staafmixer en voeg de overige bouillon toe tot de gewenste dikte. Breng op smaak met zout en peper.