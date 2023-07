De Volkskeuken: linzenpot met tomaten in granaatappelsaus

Tomaten in granaatappelsaus Beeld Pay-Uun Hiu

In de vraag of bij mij in de keuken ook weleens iets mislukt, hoor ik meestal een ondertoon van hoop. Alsof een misbaksel van mij die van de vragensteller rechtvaardigt. Natuurlijk gaat er vaak genoeg iets mis in mijn keuken. Maar dat een gerecht zo gruwelijk aanbrandt of in elkaar ploft dat ik het moet weggooien, overkomt me zelden. Wel pakt een recept soms totaal anders uit dan ik verwacht. Zoals de tomaten in granaatappelsaus uit het boek Midden-Oosterse salades van Shuki Rosenboim en Louisa Allan (Good Cook).

De Australische auteurs beloofden me in hun boek een ‘win-winsituatie’ met de lekkerste tomaten en de beste saus, met een aardse smaak door de knapperig gebakken knoflook en geroosterde hazelnoten. Nadat ik alle aanwijzingen had opgevolgd, zat ik met gestoofde tomaten in een grote bak met een soort dunne soep. Ik at een paar tomaten en vond ze wel erg lekker. De volgende dag maakte ik een eigen linzengerecht met de in granaatappelsap gestoofde tomaten.

Ingrediënten 70 g gepelde hazelnoten zonder vlies

12 tomaten

700 ml granaatappelsap

1 theel. zeezoutvlokken

olijfolie

6 tenen knoflook, in dunne plakjes

1 ui, gesnipperd

1 winterwortel, in blokjes

125 g rode linzen

paar takjes tijm of oregano

Verwarm de oven voor op 160 graden (hetelucht) en rooster de hazelnoten 10 minuten. Stamp de noten in een vijzel in grove stukjes, of gebruik een keukenmachine. Verlaag de temperatuur tot 150 graden. Vet een ovenvaste braadpan of schaal in en leg daarin de tomaten – ze moeten er precies in passen.

Breng het granaatappelsap met het zeezout in een steelpan aan de kook en laat 2 minuten inkoken. Schenk het sap over de tomaten en zet de schaal afgedekt met aluminiumfolie 25 minuten in de oven. Haal dan de pan eruit, verwijder de folie en zet de pan op het fornuis en laat op matig vuur het sap 15 minuten inkoken.

Verhoog de temperatuur in de oven tot 180 graden, zet de tomaten terug (zonder folie) en bak nog 5-10 minuten tot de tomaten goudkleurig zijn. Verwarm intussen een laagje olijfolie in een kleine koekenpan en bak daarin de knoflook knapperig. Laat uitlekken op keukenpapier. Haal de tomaten uit de oven en bestrooi met de knoflook en stukjes noot.

Eet ze zo, als bijgerecht, of maak van de saus en de (overgebleven) tomaten een linzenschotel. Snijd daarvoor de gestoofde tomaten in stukjes. Verhit een scheut olie in een braadpan en bak daarin ui en stukjes wortel. Doe de linzen en tomatenstukjes erbij en de granaatappelsaus, indien nodig aangevuld met water of bouillon tot 500 milliliter. Voeg wat verse groene kruiden toe als tijm of oregano. Breng aan de kook en laat ca. 30 minuten koken tot de linzen gaar zijn. Eet met groenten en (volkoren)pasta of -rijst.