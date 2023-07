De Volkskeuken: laatste pruimenoogst

Beeld Loethe Olthuis

Helaas. De stokoude pruimenboom kon het gewicht van zijn eigen vruchten niet meer dragen. Nog vóór storm Poly was er een tak afgebroken: er zaten wel honderden pruimen aan, die nu op de grond liggen en niet meer rijp worden. De kippen, tortels, merels en vlinders zijn er blij mee – maar nu staat er ook een andere volgeladen tak op breken. Ik kan het de boom niet kwalijk nemen, het is een wonder dat hij na bijna zeventig jaar nog zo veel vrucht draagt. Schimmels en insecten hebben zijn oude takken bros en breekbaar gemaakt, dus waarschijnlijk is dit zijn zwanenzang. Gelukkig kwam er paar jaar geleden spontaan een jong pruimenboompje op, dat ook al vruchten heeft.

Het zijn Opal-pruimen, wat mij betreft de lekkerste die er zijn: paars, sappig, rond en zoet. Ik eet ze met handenvol, in jam, bij ijs, door de yoghurt of in deze taart. U kunt eventueel ook andere pruimen gebruiken.

Ingrediënten 130 g zachte boter (plus extra voor invetten)

125 g zelfrijzend bakmeel (plus extra voor bestuiven)

300 g niet te zachte pruimen

6 eetl. suiker

1 zakje vanillesuiker

2 biologische eieren

3-4 eetl. melk

Geraspte schil van 1 biologische citroen

Eventueel 1 eetl. afgeriste tijmblaadjes

Verwarm de oven voor op 200 graden. Vet een springvorm van circa 20 centimeter in met boter en bestuif met bakmeel. Kerf de pruimen tot op de pit kruiselings in en haal de vier partjes van de pit.

Smelt 80 gram boter met twee eetlepels suiker op laag vuur of in de magnetron, laat niet bruin worden. Roer regelmatig tot de suiker is gesmolten en draai het vuur uit. Laat iets afkoelen.

Meng intussen 125 g zelfrijzend bakmeel met vier eetlepels suiker, vanillesuiker en een flinke snuf zout. Voeg een ei, drie eetlepels melk en 50 g boter toe en meng (bijvoorbeeld met een mixer met deeghaken) tot een deeg: voeg nog een eetlepel melk toe als het deeg te droog is. Doe het deeg in de vorm en strijk glad met een spatel.

Verdeel de stukken pruim met de bolle kant boven over de taart, dat hoeft niet heel netjes. Druk ze zachtjes in het deeg. Klop het tweede ei, citroenrasp en eventueel tijm door het botermengsel en schenk dit gelijkmatig over de pruimen. Zet de taart ongeveer 30 minuten in het midden van de oven tot hij gerezen en gaar is. Laat afkoelen tot lauw, snijd in punten en eet direct, met lobbige slagroom.