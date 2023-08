De Volkskeuken: Kneipps vegetarische gehaktballetjes

Kneipps vegetarische gehaktballetjes met spinazie en feta. Beeld Marie Louise Schipper

Het liefst wilde Sebastian Kneipp (1821-1897) een eenvoudige priester zijn, maar het lot besliste anders. In de 19de eeuw bezweken veel mensen aan tuberculose, de infectieziekte waarvoor geen kruid gewassen was. Ook hij kreeg als student gezondheidsklachten.

In een radeloze poging zichzelf te genezen, dook hij midden in de winter wekelijks in de Donau. Daarna kroop hij in bed en dekte zich warm toe. Tot zijn eigen verbazing verdwenen de symptomen. Hij vond een nieuwe roeping, verdiepte zich in de kracht van water én in de kruiden- en voedingsleer. ‘Werk hard en neem daarna een koud bad’, was zijn motto.

Kneipp groeide uit tot een superster. Het was de kerkleiding een doorn in het oog. Ze stuurden hem zelfs naar Wörishofen, een klein Beiers dorp. Dit weerhield de groten der aarde, onder wie keizerin Sisi van Oostenrijk, niet hem te consulteren.

Het gedachtengoed van de kruidenpastoor is in Duitsland springlevend. Kneippen is er een werkwoord. Menig kuuroord draagt zijn naam, gezondheid is big business. Kneipps voedingsadvies past trouwens naadloos in deze tijd: eet volkoren producten, veel groenten en weinig vlees. Alles met mate, natuurlijk.

Deze balletjes vond ik op de Duitse site. Kneipp zou ze zelf absoluut hebben gegeten, las ik, al zijn ze in mijn handen getransformeerd tot uitbundiger vegetarische bitterballen. Een glas bier misstaat er niet bij.

Ingrediënten 75 g (rode of wilde) rijst 300 ml groentebouillon scheut olijfolie 1 grote ui, gesnipperd 200 g wilde spinazie 150 g feta, verkruimeld peper en zout paneermeel ter garnering: kerstomaatjes en peterselie

Kook de rijst volgens de aanwijzing op de verpakking gaar. Roer af en toe, om aanzetten te voorkomen. Ik nam rode rijst. Bak de ui langzaam goudbruin in een scheut olijfolie. Zet even apart. Wok dan de spinazie tot die geslonken is. Laat even afkoelen en hak daarna grof.

Pak een grote mengkom, doe de rijst, de uisnippers en de spinazie erin. Voeg de verkruimelde feta toe en breng op smaak met peper en zout. Het beslag mag niet te drassig zijn, anders vallen de ballen straks uit elkaar. Voeg paneermeel toe. Draai de balletjes en haal nog een keertje door een beetje paneermeel.

Verwarm in een grote koekenpan een flinke scheut olijfolie. Bak de balletjes in porties. Serveer met een stevige rucolasalade, of eet ze als voorafje. Ze kunnen prima dienen als gehaktbalvervanger. Kerstomaatjes smaken er lekker bij. Bestrooi het geheel met een paar takjes gehakte peterselie. Laat ze niet koud worden.