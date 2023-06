De Volkskeuken: Knapperige aardappeltjes met gebakken koriander

Knapperige aardappeltjes met gebakken koriander. Beeld Onno Kleyn

Wat is de aardappel toch een schitterende uitvinding. Schitterende kwekeling. Veredeling, nog beter. Helemaal uit Peru of daaromtrent, kruising van kruising van kruising, nog wat Chileens plantmateriaal erdoor opdat hij in Europa wou groeien, met een andere daglengte. Prachtig. Als piepers zo schaars zouden zijn als truffels zouden we ze op zilveren schaaltjes aandragen, zo lekker zijn ze. We geraken nu weer in de tijd van de opperdoezers, onze vroege aardappels van de zavelgronden bij Medemblik, maar ook doodgewone rassen smaken geweldig. Ik koop gewoonlijk nicola’s, maar die waren op, onlangs. Als vastkokend alternatief lag er ‘privilege’. Smaakten nog beter.

Aardappelen hebben vet nodig om tot hun recht te komen. Dat kan jus zijn, maar die heb ik maar zelden en iets uit een pakje komt er bij mij niet in. Over gekookte aardappels schenk ik daarom graag goede olijfolie. Vaak echter bak ik de piepers, dan zit er vet er omheen. In de klassieke Hollandse school ga je uit van koude gekookte aardappelen, maar het kan uitstekend met rauwe. Duurt een tikkeltje langer, geeft niet. En vervolgens kun je ze sieren met een saus, pittige tomaat voor patatas bravas bijvoorbeeld. Alleen gaat saus ten koste van de knapperigheid. Daarom vandaag gebakken koriander erover. Koop die bij een Turkse of Marokkaanse winkel of marktstal, want we hebben zeker 100 gram nodig; mijn daar aangeschafte bos woog 135 gram. Dat zijn negen supermarktbakjes.

Ingrediënten 500 g vastkokende aardappelen 6 eetl. olijfolie 1 dikke bos koriander 1 rode ui, in dunne halve plakken 2 tenen knoflook, gehakt chilipeper naar smaak 3 eetl. limoen- of citroensap 3 eetl. Thaise vissaus

Snijd de aardappelen in kleine stukjes, dobbelsteentjes of nog schotser en schever. Meng met 3 eetlepels olie en 10 gram zout, doe in een grote ovenschaal en dek af met aluminiumfolie. Zet in de koude oven, zet die op 160 graden en bak 45 minuten. Haal eruit, verwijder de folie en laat afkoelen. Dit mag van tevoren.

Was de koriander als bos grondig, droog hem en snijd bijna helemaal op en fijn, dus ook de steeltjes. Bak de rode ui 3 minuten in de rest van de olie. Voeg knoflook, koriander en chili toe en bak omscheppend 2 minuten. Doe er sap en vissaus bij en draai het vuur uit.

Bak de aardappeltjes nog 10 minuten op 220 graden. Meng de koriander erdoor en serveer, met nog een groentegerecht of bij vlees. Wijn: grüner veltliner.