De Volkskeuken: kleurrijk bouwwerk

Courgette-aardappelschoteltje met bieten-mierikswortelsaus. Beeld Marie Louise Schipper

Om half 5 ’s middags komen de raspen en het hakmes tevoorschijn. Oekraïense Ola maakt dan de courgettes een kopje kleiner. Ze wisselt de laatste nieuwtjes uit met haar buurvrouw Katja, die in de tussentijd met een moker een kipfilet plet. Dan werk ik voor even niet in een Amsterdamse vluchtelingenopvang, maar ben ik op bezoek in Oekraïne.

De basis voor het avondmaal haalt Ola doorgaans bij de Turkse buurtsupermarkt. Van haar courgetterolletjes met tomaat en knoflook mag ik proeven. Ze legt uit: snijd de courgette langwerpig in plakken, besmeer die met mayonaise, leg de tomatenblokjes erop en garneer het geheel met een fijne hoeveelheid knoflook. Rol op, leg in een schaal en verwarm in de oven.

Mayonaise is in mijn gerechten doorgaans een bijzaak, maar volgens Ola is het een smaakmaker die je ook prima kunt gebruiken in warme gerechten. Met courgette heb je trouwens een mooi fundament in handen om een vrolijk bouwwerk te maken van aardappel, tomaat en zalm.

Ingrediënten Voor de garnering

1 eetl. mierikswortelrasp

½ gekookte biet

2 eetl. mayonaise (ongezoet)

2 eetl. zure room

7 g dille, fijngehakt (houd een paar blaadjes achter)

1 eetl. imitatie-kaviaar Voor het hoofdgerecht

1-2 courgettes

scheut olijfolie

3-4 eetl. tomatenblokjes (blik)

1 eetl. mayonaise (ongezoet)

zout, peper en tijm naar smaak

200 g gerookte zalm

2-3 vastkokende aardappels, gekookt, in schijfjes

Maak eerst de garnering. Pak een kom en schep de mierikswortel erin. Rasp een half gekookt bietje mooi fijn en doe erbij. Voeg een eetlepel mayonaise toe en roer tot een mooi sausje. Dek af en zet in de koelkast.

Pak vervolgens een andere kom en maak een sausje van een eetlepel mayonaise, de zure room en de fijngehakte dille. Breng eventueel op smaak met extra peper. Dek ook af en zet in de koelkast.

Snijd de courgette doormidden. Verwijder kop en kontje. Neem een kaasschaaf of keukenmandoline en schaaf plakjes in de lengte. Besmeer die met olijfolie en bak of grill tot ze mooi bruin zijn. Neem drie borden en drapeer de courgettereepjes erop, netjes naast elkaar, vorm een vierkantje. Maak een sausje van de tomatenblokjes, de mayonaise en de kruiderij. Blender het geheel en smeer lepeltjesgewijs uit over de courgette. Leg de zalm daarbovenop.

Lepel het dille-roomsausje eroverheen en leg de koude aardappelplakjes daarbovenop. Garneer met de imitatiekaviaar, het bieten-mierikswortelsausje en de achtergehouden dille. Lekker als hoofdmaal op een warme nazomeravond.