De Volkskeuken: ijskoud koffieschuim

Dalgona-koffie Beeld Marie Louise Schipper

Om mijn vakantiegevoel te prolongeren, neem ik ’s ochtends graag een kop koude koffie in de warme ochtendzon. Dit drankje is een variatie op de Griekse café frappé, waarbij je oploskoffie mengt met koud water of melk en ijsblokjes. Suiker mag er ook in. Doe het mengsel in een shaker, schud flink, en een prachtige schuimlaag is de bekroning op een fris kopje koffie. Drink met een rietje.

Oplos- of instantkoffie is een bijzonder fenomeen. De Engelsman John Dring vroeg in 1771 patent aan op zijn koffiepoeder, de firma Nescafé bracht het in 1938 op de Amerikaanse markt en na de Tweede Wereldoorlog maakte Europa er kennis mee - met groot succes. Koffiesnobs halen voor oplos ten onrechte hun neus op.

Met het poeder of de korrels maak je een prachtig koud kunstje dat zijn herkomst vindt in Zuid-Korea: Dalgona-koffie (naar een gelijknamig snoepje). Het schuim van de café frappé speelt hierin ook een hoofdrol. Mix gedurende lange tijd oploskoffie met water en suiker en het donkerbruine mengsel transformeert tot een goudkleurig wonder, zo dik als slagroom. Giet het bij een kopje ijskoude melk, steek er een rietje in en roer af en toe, zodat het schuim zich vermengt. Het is een lekker oppeppend drankje.

Volgens deze methode moet je gelijke delen oploskoffie, suiker en water gebruiken, maar met de helft minder suiker behaalde ik ook een goed resultaat. Het schuim is dan wel bitterder.

Ingrediënten 4 eetl. oploskoffie (het merk is niet van belang)

2 tot 4 eetl. suiker (of een vervanger)

4 eetl. heet water

650 ml koude halfvolle melk

12 ijsblokjes

Neem een mengkom en doe daarin de oploskoffie, de suiker en het hete water. Roer deze ingrediënten heel goed door elkaar en mix daarna gedurende minstens 5 minuten, tot de suiker is opgelost. Dat kan met de hand, maar een mixer strekt tot aanbeveling. Het mengsel ondergaat verschillende stadia: van een donkerbruine vloeistof tot een goudbruine stevige massa. Op het moment dat u een zeer stevig schuim heeft, gaat u over tot de volgende stap.

Giet de melk (een koude vervanger is ook geschikt) in een thee- of limonadeglas met een inhoud van ongeveer 160 milliliter. Schenk niet te vol. Doe de ijsblokjes erbij. Schep het koffieschuim erop, laat het lekker pieken. Steek een rietje in het glas en roer het schuim bij beetjes door de koude melk. Dit goudschuim is multifunctioneel, u kunt er ook een yoghurt mee versieren. Houd dan wel rekening met het bittertje en zet er zoet fruit naast.