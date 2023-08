De Volkskeuken: Hildegards speltkoekjes

Hildegards speltkoekjes. Beeld Marie Louise Schipper

Een ding is mij de afgelopen vakantie bijgebleven: de stoet van geestelijken die in Duitsland en Zwitserland de scepter zwaaien. Nee, niet in religieuze zin, maar op het gebied van gezondheid. Opvallend, want het merendeel ligt al onder de zoden.

Zo maakte ik in Duitsland kennis met het gedachtengoed van pastoor Sebastian Kneipp, bereidde ik zijn vegetarische gehaktballetjes en nam ik ’s ochtends een koude douche. In Zwitserland dronk ik kruidenthee van het merk Klostergarten. Liefst zeven monniken voeren hun eigen specialiteit. Ik deed een poging tot rust te komen met de toverdrank van broeder Albertus.

In een antiquariaat in Freiburg vond ik een kookboek, Gesund durch richtige Ernährung (Gezond door goede voeding) van Hildegard von Bingen (1098-1179). Deze dame was kloosterling, wetenschapper, schrijver, componist en plantdeskundige.

Ik raakte geïntrigeerd en ontdekte dat er de afgelopen decennia meerdere Hildegard-hypes waren. Haar muziek en haar geschriften over het damesorgasme doken steeds weer op. En dat niet alleen. De abdis zou het eten van spelt, een oude graansoort, hebben aanbevolen. En verdomd, na haar heiligverklaring in 2012 is spelt niet meer weg te denken.

In het kookboek dat aan haar is gewijd, vond ik een recept voor speltcroissants. Een gortdroge mislukking. Door toevoeging van ei transformeerden ze tot roomboterkoekjes.

Ingrediënten 185 g gezouten boter (zacht)

75 g (riet)suiker

2 eieren, losgeklopt, houd een ⅓ achter

225 g speltmeel

merg uit ½ vanillestokje, of 2 zakjes vanillesuiker

100 g amandelmeel

2 eetl. bloem

ter garnering: sesamzaadjes, amandelen, pompoenpitten, peperbessen

Doe de zachte boter in een beslagkom. Voeg daarna de suiker toe en mix tot die goed is opgenomen. Doe het losgeklopte ei erbij (houd eenderde achter) en mix wederom.

Doe dan beetje bij beetje het meel, de vanille en het amandelmeel erbij. Mix goed. Kneed het deeg nog even met de hand. Voeg desgewenst wat meel toe, indien te vochtig. Draai er een flinke worst van. Verpak die in huishoudfolie. Leg minstens een uur in de koelkast, langer mag.

Snijd het deeg doormidden. Rol de helft uit op een met bloem bestoven aanrecht. De koekjes moeten een gelijke dikte hebben, maximaal 5 millimeter. Neem een koekjessteker en snijd er vormpjes uit. Bekleed een bakplaat met bakpapier. Leg de vormpjes erop. Bestrooi met sesamzaad, amandelen, pompoenpitten en/of peperbessen. Druk goed aan. Bestrijk met het ei-restant.

Zet de plaat in de (hetelucht)oven en bak gedurende 20 minuten op een temperatuur van 180 graden goudbruin, afhankelijk van uw oven. Drink er gerust een kopje thee bij.