De Volkskeuken: heriheri vrij van vis

Veganistische heriheri met gerookte koningsoesterzwammen. Beeld Pay-Uun Hiu

Ja, natuurlijk wil chef-kok London Loy me helpen om een veganistische heriheri te maken voor de Volkskeuken. Tof idee. Eén probleempje: hij staat al in de keuken van het Paleis op de Dam om daar samen met vijftien andere chefs met Afro-Caribische en Surinaamse roots zevenduizend porties heriheri te maken voor het Keti Koti Festival.

Het traditionele Surinaamse gerecht, inmiddels uitgeroepen tot bevrijdingsmaal, bestaat in de basis uit gekookte aardvruchten (zoete aardappelen en cassave), bakbananen en een ei. Smaakmaker is de topping van gebakken bakkeljauw en daar moet dus een alternatief voor worden verzonnen. ‘Koningsoesterzwam’, roept Loy door de telefoon. ‘Had je daar al aan gedacht?’

Die kun je namelijk net zo uit elkaar pluizen als bakkeljauw. Voor de zoutige vissmaak marineerde ik ze in miso, vegan vissaus en zeewier, en voor de rooksmaak zette ik ze even in de rookpan (een beetje liquid smoke doet ook wonderen). Daarna bereidde ik de heriheri volgens het recept van Judith Cyrus in haar boek Paramaribo.

Bleef nog één probleempje: het recept is véél te lang voor de Volkskeuken. Ik geef dus alleen de bereiding van de pulled paddestoelen. Daar kunt u een heriherirecept bij zoeken, maar het is ook lekker met roti met kousenband en aardappelen.

Ingrediënten 500 g koningsoesterzwam

3 eetl. witte miso

3 eetl. sesamolie

4 eetl. rijstwijn (Shao Hsing)

5 eetl. vegan vissaus of lichte sojasaus

1 vel geroosterd zeewier

3 eetl. (zonnebloem)olie

1 ui, gesnipperd

2 teentjes knoflook, gesnipperd

1 eetl. tomatenpuree

1 theel. ahornsiroop

2 grote tomaten, zaadjes en vocht verwijderd

2 eetl. kokosolie

30 g selderij, grof gesnipperd

1 madame-jeanettepeper, heel

Extra: rookpan of -oven met rookmot

Pak de paddestoelen bij de hoed en schraap met een vork dunne draadjes van de steel. Snijd de hoeden en overblijfsels van de steel in dunne reepjes. Roer miso, sesamolie, vegan vissaus en rijstwijn tot een saus. Verkruimel of knip het zeewier erboven en roer erdoorheen. Meng met de paddestoelen en laat een paar uur marineren. Verhit enkele eetl. rookmot in een rookpan of -oventje. Doe de paddestoelen met de marinade in een hittebestendige schaal en zet die in de rookpan. Rook de paddestoelen 5 min., zet het vuur uit en laat ze 5 min. staan. Haal ze uit de rookpan en zet afgedekt opzij. Doe het paddestoelenmengsel voor gebruik in een zeef en vang het marinadevocht op.

Verhit in een ruime hapjespan 3 eetl. olie. Voeg ui en knoflook toe en bak glazig. Bak de tomatenpuree en ahornsiroop mee. Roer de paddestoelen erdoor, voeg eerst het vocht van de marinade toe en indien nodig het vocht van de boontjes. Laat goed heet worden, voeg tomaten, kokosolie en een flinke draai uit de pepermolen toe. Zet het vuur laag en laat 12 min. sudderen. Voeg op het laatst de selderij en een madame-jeanettepeper toe, en bak nog 5 minuten.