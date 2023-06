De Volkskeuken: hartige cake met paprika en olijven

Het recept van de dag van uw Volkskok. Vandaag: Hartige cake met paprika en olijven, lunchgerecht of licht hoofdgerecht voor 4 personen

Hartige cake met paprika en olijven Beeld Loethe Olthuis

Als ik in Frankrijk ben, koop ik graag wat culinaire tijdschriften. Mijn favorieten zijn Maxi Cuisine en Cuisine Actuelle, waar recepten in staan die net weer anders zijn dan de gerechten in Nederlandse eettijdschriften. Zo wordt er niet moeilijk gedaan over het zelf maken van een aardbeiencharlotte of bearnaisesaus (verse dragon en kervel hoort iedereen kennelijk in huis te hebben). Maar daarnaast staan er ook volop simpele, originele gerechten in die echt iedereen op tafel kan zetten. Zoals hartige cakes, ideaal van tevoren te maken en fantastisch als lunch- of licht hoofdgerecht: een salade erbij en je bent klaar. Er zijn oneindige variaties op mogelijk en overgebleven plakken kun je prima invriezen en/of opwarmen in de magnetron. Een vondst! Varieer bijvoorbeeld op onderstaand basisrecept door andere kaas of verschillende groenten te nemen, vlees(vervangers) of vis toe te voegen of te variëren met kruiden. Leef je vooral uit. Gerookte zalm, doperwtjes, feta en dille. Chorizo, paprika, gerookt paprikapoeder en ui. Als je je globaal aan de verhoudingen houdt, kan mislukken bijna niet.

Ingrediënten

100 ml olijfolie + ca. 2 eetl. extra 2 flinke rode puntpaprika’s, schoongemaakt, in kleine stukjes 200 g bloem + extra voor bestuiven 1 zakje bakpoeder 3 biologische eieren, losgeklopt 100 ml droge witte wijn 80 g knoflookolijven zonder pit, grof gehakt afgeriste blaadjes van ca. 10 takjes tijm 200 g versgeraspte oude kaas of Parmezaan Extra: cakevorm, inhoud ruim een liter, mengkom, mixer

Verhit 1 eetlepel olijfolie in een koekepan en bak de paprikastukjes ca. 10 minuten op laag vuur tot ze zacht zijn. Bestrooi ze licht met zout en laat ze afkoelen. Vet de cakevorm in met olie en bestuif hem met bloem.

Verwarm de oven voor op 200 graden (boven-/onderwarmte). Meng bloem en bakpoeder in de mengkom. Voeg al kloppend met de mixer eerst de eieren en dan 100 ml wijn en 100 ml olijfolie toe, mix tot het een glad mengsel is. Meng er dan met de hand de paprika- en olijfstukjes, tijm en geraspte kaas door. Breng pittig op smaak met zout en versgemalen peper.

Doe het beslag in de cakevorm en zet ca. 40 minuten in het midden van de oven tot de cake goed gerezen, stevig en goudbruin is. Laat de cake afkoelen en haal hem uit de vorm. Snijd in plakken en eet lauwwarm of afgekoeld. Geef er een salade van tomaat, lente-ui en komkommer bij.