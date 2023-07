De Volkskeuken: Griekse salade ‘revisited’ (vegetarisch)

Griekse salade met geroosterde groenten. Beeld Loethe Olthuis

Het is weer warm. En het wordt nog warmer. Nu ben ik persoonlijk wel klaar met die hitte, maar het geeft me wel fijn de mogelijkheid om u alle salades voor te schotelen die ik tijdens de vorige hittegolf heb bedacht. Want hoe dol ik ook ben op stamppotten en stoofgerechten, die zijn toch niet echt favoriet met zulke temperaturen.

Sommige salades zijn bovendien heel veelzijdig. Je kunt ze als voorafje eten, als lunch, als bijgerecht bij vlees(vervangers) of vis of zelfs als hoofdgerecht. Dat geldt ook voor deze simpele salade, een soort ‘revisited’-versie van de klassieke Griekse salade. Veel mensen, onder wie mijn wederhelft Ronald, zijn niet zo’n fan van rauwe paprika en tomaat. Door ze eerst te roosteren, worden de groenten zachter van smaak en wordt de salade nét even verrassender. Je kunt de geroosterde groenten laten afkoelen of lauw eten. De rauwe ui en komkommer houden het lekker fris.

Ingrediënten 1 groene paprika, in reepjes

1 rode paprika, in reepjes

ca. 5 eetl. olijfolie

1 kleine komkommer, geschild, in blokjes

2 grote trostomaten, in plakken

2 eetl. wittewijn- of witte balsamicoazijn

1 eetl. gehakte oregano- of muntblaadjes

1 grote ui, gepeld, in dunne halve ringen

ca. 15 olijven

100 g feta, in blokjes of driehoekjes

extra: lage ovenschaal, saladeschaal

Verwarm de ovengrill voor. Hussel de paprikareepjes met ½ theelepel zout en 2 eetlepels olijfolie door elkaar en spreid uit in de ovenschaal. Zet circa 10 minuten in het midden van de oven, schep halverwege om. Bestrooi intussen de komkommerblokjes met zout en laat uitlekken in een vergiet. Hussel de tomaatplakken om met 1 eetlepel olie en een snuf zout en rangschik tussen de paprikareepjes in de ovenschaal. Zet de schaal nog circa 5 minuten onder de grill. Schep de tomaat en paprika met het bakvocht op een platte schaal of groot bord. Laat afkoelen en eventueel in de koelkast helemaal koud worden. Klop 2 eetlepels olijfolie met 2 eetlepels azijn, een flinke snuf zout en de kruidenblaadjes tot een dressing. Proef en voeg eventueel nog wat olijfolie toe als je het te zuur vindt.

Doe de komkommerblokjes in een saladeschaal, rangschik de tomaatplakken en paprikareepjes met het vocht, de uiringen, olijven en de feta erop en verdeel de dressing over de salade. Met knapperig brood is het een prima lunch- of hoofdgerecht voor twee personen, maar mocht de barbecue vanavond aangaan past het daar ook prima bij.