De Volkskeuken: Gevulde patisson met venkel en tomaat (vegetarisch of veganistisch)

Gevulde patisson Beeld Pay-Uun Hiu

Storm Poly had vorige maand behoorlijk huisgehouden in mijn tuin. De bijna ontwortelde olijfwilg, die ik provisorisch had teruggeduwd en met een touwtje had vastgezet, moest dringend worden gestut. Had de tuinman wel een oplossing voor, zei hij, en als hij in de buurt was zou hij het even regelen.

Toen ik vorig weekend thuiskwam, stond de olijfwilg zo stevig vast dat het hele alfabet aan stormen die voorlopig niet omver krijgt. En er lag een witte patisson op mijn tuintafel, want de tuinman is ook van de bijzondere groenten. Een patisson is een bijzonder charmante pompoen, een beetje plat met een kroontje erop, waardoor hij ook wel prinsenmuts wordt genoemd. In het Engels heet-ie pattypan, omdat hij wel iets heeft van een schotel om pastei in te maken. Het antwoord op de vraag wat je ermee kunt, zit dus al in de vorm: vullen en in de oven zetten. Er zijn patissons die precies groot genoeg zijn voor een eenpersoonsmaaltijd, maar de mijne was groot genoeg voor twee. U kunt uiteraard ook een andere pompoensoort nemen.

Ingrediënten 1 patisson (ca. 18x15 cm) of 2 kleintjes olie 1 ui, gesnipperd 2 teentjes knoflook, gesnipperd 1 eetl. tomatenpuree 1 venkelknol, in dunne reepjes flinke scheut witte wijn 1 bakje (130 g) halfgedroogde tomaten, in stukjes (zonder de olie) 150 ml tomato frito of passata oregano, naar smaak tijm, naar smaak 150 g rijst of couscous bouillon (plantaardige) geraspte kaas

Was modder en zand van patisson. Snijd de bovenkant eraf en bewaar die, zodat die later als een dekseltje erop kan. Hol de patisson uit, verwijder de pitten en snijd het vruchtvlees in kleine stukjes. Verhit de olie in een braadpan en bak daarin ui en knoflook glazig. Roer een eetlepel tomatenpuree erdoor, laat kort verhitten en bak vervolgens de venkelreepjes mee. Blus af met witte wijn. Voeg de patissonstukjes, de tomaten en de tomato fritto of passata toe. Kruid met oregano en tijm. Doe er een scheutje water bij als de saus erg dik is en laat 15 min. sudderen.

Bereid ondertussen rijst of couscous volgens aanwijzing op de verpakking. Gebruik alleen geen water maar bouillon. Stoom de patisson en het dekseltje voor: 10 min. stomen als u een stoompan heeft, 5-10 min. zachtjes koken in een ruime pan kan ook.

Verwarm de oven voor op 200 graden. Dep de patisson droog, zet hem in een ovenschaal en vul de bodem met wat van de gekookte rijst of couscous erin. Houd de overgebleven rijst of couscous warm, net als de vulling die straks overblijft. Proef de vulling, breng indien nodig op smaak met zout en peper. Vul de patisson en strooi er de (vegan) kaas overheen. Zet in de oven met het dekseltje erop. Haal na 20 min. het dekseltje van eraf en grill de patisson nog 5 min. voor een mooi korstje. Haal uit de oven en serveer de overgebleven rijst en vulling er apart bij. Eet er eventueel nog een salade bij.